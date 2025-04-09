新黑寡婦葉蓮娜 加入「特攻隊*」救世界

「雷霆特攻隊*」有「新黑寡婦」葉蓮娜、「紅色衛兵」等全新團隊。（圖／漫威影業提供）

漫威 影業日前無預警突發直播長達5個半小時，宣布「復仇者聯盟 ：末日之戰」（暫譯，Avengers: Doomsday）的27位演員陣容，令粉絲提早尖叫無限期待，當中包括即將上映的「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）主要成員確定參戰。

「雷霆特攻隊*」最新預告終於釋出，隆重介紹宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加起來的神級超能戰士「哨兵」（Sentry），這個由幕後勢力女版尼克福瑞: 德芳亭局長（茱莉亞路易斯卓佛飾演，Julia Louis-Dreyfus） 祕密策畫的人造超級戰士忽然失控，引爆滅世危機。

「酷寒戰士」巴奇緊急召集「新黑寡婦」葉蓮娜(Yelena Belova)、「紅色衛兵」、「卸任美隊」及「幽靈」等各路暗黑強者，組成全新團隊，成為人類最後的希望。

「哨兵」在漫威漫畫世界中是令人聞風喪膽的存在，能力如同100萬個爆發的太陽。他的能力來自神祕特製血清，單是身體力量便可神擋殺神：擁有自我修復能力，超強感官神經，速度驚人，還能夠飛行。「哨兵」最可怕之處，是他能扭曲現實，改變物質及能量，輕鬆將任何人瞬間消失，能力之強大堪稱無人能敵。

但即便能力如此強大，「哨兵」仍有弱點。由於「哨兵」體內分子相移，導致他偶爾會脫離現實，因此其弱點在精神層面。當「哨兵」心靈脆弱時，身體甚至會被自己內心的黑暗一面「虛無」（The Void）完全操控，進而用無盡的黑暗吞噬整個世界。

「雷霆特攻隊*」講述「酷寒戰士」召集「新黑寡婦」葉蓮娜及其他獨來獨往、各自為政的另類精英：「紅色衛兵」、「模仿大師」、與「幽靈」等，從狗咬狗到變身神隊友，成為拯救世界的英雄。