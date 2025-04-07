童年缺愛 湯姆漢克斯長女將出書 揭曾被母家暴
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68歲奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），有過兩段婚姻，共育有3子1女，第一任妻子薩曼莎·路易斯(Susan Dillingham)為他生下1子1女，唯一的女兒伊莉莎白·安·漢克斯（Elizabeth Hanks）今年已42歲。
伊莉莎白即將出版的回憶錄「十個人：家庭和開放之路的回憶錄」（暫譯），書中記錄了自己的悲慘童年，其中包含自己慘遭虐待。她寫道：「我記得父母只有一次同時出現在同一個地方，就是我和我哥哥的高中畢業典禮。」她把自己的5歲到14歲之間的那幾年描述為「充滿混亂、暴力和匱乏的歲月」。
湯姆漢克斯和薩曼莎·路易斯在1985年離婚後，伊莉莎白和哥哥柯林漢克斯（Colin Hanks）是跟著母親，但隨著媽媽的情緒變化，「一天晚上，我母親對我的精神虐待變成了身體虐待。伊莉莎白更指控媽媽忽視他們的教育，有一天爸爸來找我們，原來是學校找不到我們，我才知道我已經2周沒有去學校了，所以爸爸才不得不來尋找我們的下落。
伊莉莎白的媽媽薩曼莎·路易斯在2002年因肺癌過世，當年伊莉莎白年僅19歲，但至今仍無法忘卻母親對她留下的傷痛。湯姆漢克斯也曾表示，「我的第一個孩子在我很年輕的時候就出生了，當時生活很苦，他們記得爸爸當時只是為了努力賺錢繳房貸，而我的其他孩子都是在我各方面都穩定下來之後出生的，所以他們的生活完全不同」。
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