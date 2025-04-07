童年缺愛 湯姆漢克斯長女將出書 揭曾被母家暴

湯姆漢克斯的長女伊莉莎白的感情不深。（取材自Instagram）

68歲奧斯卡 影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），有過兩段婚姻，共育有3子1女，第一任妻子薩曼莎·路易斯(Susan Dillingham)為他生下1子1女，唯一的女兒伊莉莎白·安·漢克斯（Elizabeth Hanks）今年已42歲。

伊莉莎白即將出版的回憶錄「十個人：家庭和開放之路的回憶錄」（暫譯），書中記錄了自己的悲慘童年，其中包含自己慘遭虐待。她寫道：「我記得父母只有一次同時出現在同一個地方，就是我和我哥哥的高中畢業典禮。」她把自己的5歲到14歲之間的那幾年描述為「充滿混亂、暴力和匱乏的歲月」。

湯姆漢克斯和薩曼莎·路易斯在1985年離婚後，伊莉莎白和哥哥柯林漢克斯（Colin Hanks）是跟著母親，但隨著媽媽的情緒變化，「一天晚上，我母親對我的精神虐待變成了身體虐待。伊莉莎白更指控媽媽忽視他們的教育，有一天爸爸來找我們，原來是學校找不到我們，我才知道我已經2周沒有去學校了，所以爸爸才不得不來尋找我們的下落。