3男神不愛洗澡 小布被爆體味超熏 派丁森油頭撐1個月
好萊塢男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）、艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）及羅伯派丁森（Robert Pattinson），全球粉絲無數，但他們卻有一個共同點，竟是「臭氣沖天」的髒鬼。3人都不愛洗澡、衛生習慣極差，小布體味熏人、艾希頓庫奇只洗胯下和腋下，羅伯派丁森則可以頂著油頭1個月。
布萊德彼特 體味像臭狗
根據「每日郵報」報導，布萊德彼特可以好幾天都不洗澡，他的室友曾透露，年輕時大家擠在一起住，有天突發奇想比「誰能不洗澡最久」，其他人第3天就受不了認輸，小布永遠都冠軍。據悉小布認為使用肥皂還有沐浴乳會造成地球汙染，所以很抗拒洗澡，有時候噴了香水就出門；曾經跟他拍戲的搭檔，就因受不了他的體味，麻煩他用濕紙巾擦拭一下身體，「因為他的味道就像一條臭狗」。
艾希頓庫奇 洗腋下胯下
艾希頓庫奇也是不愛洗澡一派，連他的孩子也一併適用他的「不用肥皂」洗澡法。他認為只有身體上有汙垢時才真的需要清洗，而且使用肥皂皮膚會變乾，每天最多就是洗腋下和胯下。他的愛妻蜜拉庫妮絲也認同老公的做法，因為出身烏克蘭的她，從小家裡就沒熱水洗澡，所以就算他們已升格當爸媽，也不會每天幫孩子洗澡，全家都是「髒了再洗」。
羅伯派丁森 1月不洗頭
羅伯派丁森以「哈利波特」、「暮光之城」晉升男神，私下卻是邋遢到極點，最長紀錄可以超過1個月不洗頭，頂著油頭到處趴趴走。他曾說：「我不打掃房間，因為我不在乎。我的公寓是用來睡覺的，我也不管頭髮乾不乾淨。」因此化妝師都要忍受他強烈油頭味，替他做出完美的造型。
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