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貝克漢壽宴變戰場 次子愛上長子舊愛 引爆家族內鬥

記者陳穎／綜合報導
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貝克漢提前暖壽，全家都出席，但長子布魯克林缺席。(取材自Instagram)
貝克漢提前暖壽，全家都出席，但長子布魯克林缺席。(取材自Instagram)

「足球金童」貝克漢(David Beckham)下月將迎接50歲大壽，慶生活動已經從現在開始，本該是全家歡聚的榮耀時刻，卻因一場「兄弟三角戀」風暴鬧得雞犬不寧。二兒子羅密歐(Romeo Beckham)高調帶女友金恩(Kim Turnbull)出席家族活動。但她其實是大哥布魯克林(Brooklyn Beckham)的「前任」。導致布魯克林氣到缺席家族活動，引爆家族史上最激烈內鬥。布魯克林不僅拒絕出席父親壽宴，更向弟弟撂下狠話：「只她在，我絕不出現。」

22歲的羅密歐頂著「貝克漢家顏值擔當」光環，卻因新戀情徹底踩中家族禁忌。

他高調交往的23歲女友金恩，是時尚圈活躍的模特兼DJ，曾與Fendi、Miu Miu等知名品牌合作，兩人於今年元旦公開戀情。但金恩不僅是羅密歐前女友的閨密，也是哥哥布魯克林曾認真交往過的前任。

更勁爆的是，布魯克林私下向友人痛批：「她當初接近我就別有用心，現在又盯上我弟弟。」而護愛心切的羅密歐則反嗆：「我的感情輪不到別人指手畫腳。」短短三個月兄弟倆從親密無間到反目成仇，這段三角關係也成為外界熱議的話題。

據「TMZ」報導，家族密友透露，貝克漢夫婦曾試圖緩和矛盾，但布魯克林態度強硬：「這不是選擇問題，而是原則問題。」其妻妮寇拉（Nicola Peltz）更被曝在姐妹群組怒罵金恩「心機女」。但羅密歐仍堅持帶女友出席家族活動，導致第一波盛宴布魯克林憤而缺席帶著愛妻遠赴紐約。

不僅如此，他們上個月也未現身維多利亞（Victoria Beckham）的時裝秀，理由同樣是避免與金恩碰面。但貝克漢夫婦似乎未對金恩持負面態度，全家大合照時，金恩也開心入鏡。

羅密歐帶著女友金恩出席家族活動，手還放在她的翹臀上。(取材自Instagram)
羅密歐帶著女友金恩出席家族活動，手還放在她的翹臀上。(取材自Instagram)

布魯克林 貝克漢

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