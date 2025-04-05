方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利
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好萊塢影星方基墨（Val Kilmer）日前因肺炎病逝，享壽65歲，留下影迷無限的不捨。曾與他合演「捍衛戰士」（Top Gun）系列電影的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise），日前也在活動上公開悼念老友。
湯姆克魯斯出席CinemaCon為即將上映的電影
「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）宣傳，同時他也提起方基墨：「我非常感激他當年願意加入『捍衛戰士』，更在多年後回歸『捍衛戰士：獨行俠』（Top Gun: Maverick），我無法用言語表達我對他的敬佩與感激，請大家和我一起默哀，緬懷片刻，一起回想與他相處的時光。」最後，湯姆克魯斯也不捨的向方基墨喊話：「祝你在下一段旅途中順利。」
方基墨與湯姆克魯斯1986年因拍攝電影「捍衛戰士」結緣，他在片中飾演「冰人」，與阿湯哥飾演的「獨行俠」，從一開始水火不容到冰釋前嫌成為最佳戰友。該片當年成為年度票房冠軍，也讓兩人躍升國際級影星。而2022年方基墨也回歸演出「捍衛戰士：獨行俠」，沒想到卻成了他的遺作。
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