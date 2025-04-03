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64歲男星驚爆捲人販案 坎城影展收5女當「禮物」

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星尚克勞德范達美驚爆涉人販案件，遭提出刑事指控。（美聯社資料照片)
星尚克勞德范達美驚爆涉人販案件，遭提出刑事指控。（美聯社資料照片)

以《快打旋風》、《魔宮戰士》、《浴血任務2》等好萊塢電影聞名全球的動作男星尚克勞德范達美（Jean-Claude Van Damme）驚爆涉人口性販賣案件，遭指控收下5位被作為「禮物」的女性，在明知對方遭到販運的情況下，仍與其發生性關係，已被提出刑事指控。

噓！星聞綜合外媒《People》、《Page Six》報導，羅馬尼亞調查局（DIICOT）對尚克勞德范達美提出刑事指控，指控他與5名被販賣的羅馬尼亞女性發生性關係。

根據報導，這5名女性在尚克勞德范達美出席坎城影展期間，被作為「禮物」送給他，而他當時在知情女子是被販賣的情況下發生關係，雖然具體的事件時間未公布，但案件引起了當地檢察機關的關注，並開始了刑事調查。律師阿德里安·庫庫利斯（Adrian Cuculis）表示，這些女性處於脆弱的狀態，有證據顯示她們可能在被剝削，符合《刑法》第182條的定義。

此次案件是羅馬尼亞當局自2020年以來，針對人口販賣和未成年人販賣的更大範圍調查的一部分。庫庫利斯進一步指出，這些羅馬尼亞女性在事件發生時並非自願，而是被迫參與，而尚克勞德范達美明確知道她們正處於被剝削狀況。報導指出，羅馬尼亞當局除對尚克勞德范達美進行調查，也將進一步追查的犯罪集團。

而由於案件發生地點在坎城，法國最高法院需批准這起案件的刑事程序。若法院授權，嫌疑人將被傳喚到羅馬尼亞訊問。關於捲入人販報導，尚克勞德范達美方面目前尚未對外回應。

男星尚克勞德范達美驚爆涉人販案件，遭提出刑事指控。（美聯社資料照片)
男星尚克勞德范達美驚爆涉人販案件，遭提出刑事指控。（美聯社資料照片)

64歲的尚克勞德范達美來自比利時，原本是空手道冠軍選手，之後到好萊塢發展，憑著武打片《血點》成名，是90年代當紅的動作男星之一。2020年7月底重回鎂光燈底下，拍攝動作喜劇片《末代傭兵》在Netflix上映，，如今爆出醜聞，恐打擊事業發展。

好萊塢 坎城影展 Netflix

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