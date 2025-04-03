觀影說劇／影后為尋不老泉 上演現代版印第安納瓊斯

娜塔莉波曼（右起）、約翰卡拉辛斯基、艾莎岡薩雷合演新片「尋秘不老泉」。（圖／Apple TV+提供）

由鬼才導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導的全新動作冒險電影 「尋秘不老泉」（Fountain of Youth），日昨釋出最新預告，由「噤界」（A Quiet Place）約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）、奧斯卡 影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）與「三體」（3 Body Problem）墨西哥 女星艾莎岡薩雷（Eiza González）領銜主演。

本片故事場景將橫跨五大洲，從埃及 、曼谷到維也納，主角們踏上尋找傳說中「不老泉」的旅程，展開一場超乎想像的「現代版印第安納瓊斯」冒險。該片導演蓋瑞奇，這次挑戰全新類型，融合歷史與考古背景，並加入大量的動作場面，打造一場緊湊刺激的冒險旅程。

「尋秘不老泉」由「蜘蛛人：驚奇再起」（The Amazing Spider-Man）編劇詹姆斯范德比爾特（James Vanderbilt）執筆，故事聚焦一對關係疏離的兄妹，為了尋找傳說中的「不老泉」而聯手策畫一場全球竊盜行動。他們必須憑藉自身的歷史知識破解謎團並找尋線索，踏上一場改變人生、甚至可能獲得永生的史詩冒險。

而「尋秘不老泉」卡司陣容堅強，除了三位主演外，還包括「真愛每一天」（About Time）多姆納爾格利森（Domhnall Gleeson）、「繼承之戰」（Succession）阿里安莫耶德（Arian Moayed）、「黑袍糾察隊」（The Boys）賴斯艾隆索（Laz Alonso）、「怪獸與葛林戴華德的罪行」（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）卡門艾喬格（Carmen Ejogo）以及「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man）史丹利圖奇（Stanley Tucci）等實力派演員參與演出。