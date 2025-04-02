傑森摩莫亞自招NG王 拍喜劇「麥塊」都在憋笑

傑森摩莫亞成為本片的NG王。(圖／華納提供)

以「水行俠」(Aquaman)建立硬漢形象的好萊塢 男星傑森摩莫亞(Jason Momoa)，今年首度挑戰主演喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)，直接與影壇喜劇天王傑克布萊克聯手，將史上最暢銷遊戲「Minecraft」搬上大銀幕。第一次演出喜劇片的傑森摩莫亞，回憶起拍攝過程時嘴角直接失守，他笑說：「光是跟這些喜劇演員相處，會讓你感嘆怎麼有人能如此幽默，這完全是我從未有過的體驗。」

傑森摩莫亞分享這次他與當紅影集「星期三」(Wednesday)女星愛瑪梅耶斯(Emma Myers)等多位年輕演員合作，結果自己卻成為本片的NG王，他爆料：「整個拍攝過程我幾乎都在憋笑，還曾經不小心笑出聲，就只好跟大家道歉重拍囉！」他分享有一次因為自己笑個不停，害愛瑪梅耶斯要重拍時，他裝出哭哭的表情跟對方道歉，靠著撒嬌魅力化解尷尬場面。

傑森摩莫亞過去多在鏡頭前大露肌肉、男性賀爾蒙狂噴，這次卻形象大變，俏皮穿上粉紅色流蘇皮夾克，當起有點天真幼稚的「小大人」。他形容自己的角色蓋瑞特：「他有點魯蛇(loser)，少年得志，然後就一直活在過去。但因為這趟冒險，他才發現有人愛自己，因此也以愛回報，最後終於敞開心扉，使他變成更好的人。」