觀影説劇╱夜魔俠爆打超猛 拳拳到肉最爽動作戲

查理考克斯演出的影集「夜魔俠：重生」大受歡迎。（圖／Disney+提供）

漫威 影集「夜魔俠：重生」（Daredevil: Born Again）首播以來，觀看數屢創佳績，締造IMDb的8.7高分、影評網站爛番茄的87％新鮮度驚人好評，更一口氣推出兩集，皆有拳拳到肉的火爆動作戲，不僅有獨自挑戰眾多搶匪的銀行攻防戰，另有對抗全新反派「繆思」的地鐵站 打鬥，讓網友直呼「年度最爽動作戲」。

飾演「夜魔俠」麥特梅鐸 的查理考克斯（Charlie Cox）受訪也強調雖然漫威影劇時常運用很多特效，但是「夜魔俠：重生」幾乎全是真人上陣對打，才能給粉絲最身歷其境的爽快對打，「一切幾乎都是來真的，我們要經過多次排練，才不會被武器、拳腳給打傷」。

查理考克斯以及飾演「金霸王」的文森唐諾佛利歐（ Vincent D'Onofrio）在最新集數中都有不少動作戲，除了有銀行攻防戰的精采打鬥橋段、將受害者血液抽乾的變態連環殺手「繆思」也正式登場，當夜魔俠終於找到「繆思」在地鐵站的藏身處，兩人也展開激烈搏鬥，近五分鐘毫無冷場的死命互毆，也被網友狂讚「今年看過最精彩的動作戲」、「絕對是『夜魔俠』系列的經典橋段之一」。

兩位主演近期接受美國版「GQ」的訪問，透露除了對打時的飛刀、武器，一切都是來真的，因此必須要與替身、特技團隊協調好才能上陣。查理更提到劇組團隊要求動作戲必須實景拍攝，「我們要學會怎麼攻擊、防守以及反擊，要訓練很多次才能清楚記住每一次的踢腿、揮拳，並以此做出反應」，查理與文森都對這些真槍實彈的火爆打鬥感到非常熱血，「夜魔俠是超級英雄，他要有超乎常人的反應力、體力，也要有捍衛正義的決心，你知道，當他每次出現擺出招牌動作與反派對打，都絕對會讓粉絲興奮不已」，文森更說「這就是我在漫威工作最開心的事之一」。