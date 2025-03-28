4年來分分合合…梅根福克斯為凱利生女 升格4寶媽

機關槍凱利(右)和梅根福克斯分分合合。(路透資料照片)

38歲好萊塢 女星「前變形女」梅根 福克斯(Megan Fox)與未婚夫機關槍凱利(Machine Gun Kelly)交往4年，也多次鬧分手，又一度訂婚、經歷流產，梅根更指控未婚夫偷吃，本以為兩人會正式分道揚鑣。不過她在去年11月竟突然宣布懷孕，而孩子的爸就是機關槍凱利。

機關槍凱利在社群開心宣布當爸，證實梅根福克斯已經為他生下女兒。他開心說：「感謝上帝，她出生的過程就是432赫茲(最療癒的頻率)。」但他並未透露女兒名字，而他和福克斯的是否會再度複合也讓外界霧裡看花。

福克斯和前夫育有3子，這次懷孕是第4胎，不過，雖然已經準備要再生孩子，小倆口竟然又鬧分手。據悉，梅根福克斯在感恩節 假期旅遊期間，發現男友手機又出現「讓她不開心的內容」，疑似又和別的女生曖昧，兩人感恩節之後就斷聯。

就在兩人斷聯時，機關槍凱利的前女友跳出來表示，2017年和機關槍凱利約會過，揭露他的怪僻竟然是喝尿。她說：「我不知道我們在做什麼，但我們到了他家，他伸出手說『好吧，現在撒尿吧』。我就尿在他手上，然後他就把尿喝了。」此話一出震驚所有網友，直言「太噁心」。