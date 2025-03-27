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「復仇者聯盟5」夢幻卡司 小勞勃道尼「變身」回歸

記者陳穎／綜合報導
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小勞勃道尼不再是「鋼鐵人」，在「復仇者聯盟5」變身「末日博士」。圖為他在直播宣傳中做出「噓」的手勢。（（圖／摘自官方YT）
小勞勃道尼不再是「鋼鐵人」，在「復仇者聯盟5」變身「末日博士」。圖為他在直播宣傳中做出「噓」的手勢。（（圖／摘自官方YT）

漫威影業直播5個半小時宣布「復仇者聯盟：毀滅日」（Avengers: Doomsday，暫譯）也就是「復仇者聯盟5」即將開拍，最重要的就是卡司陣容，包括初代「X戰警」中的變種人X教授、萬磁王都會回歸演出，壓軸就是已經在「復仇者聯盟4」死亡的「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），將會以最新反派「末日博士」（Doctor Doom）現身助陣。

直播時間被網友譽為超級龜速，以貼著演員姓名的片場椅子公布演員名單，10幾分鐘曝光一個演員，共揭曉了27名重量級明星，雷神索爾、洛基、蟻人、尚氣，新任美國隊長與黑豹，以及今年陸續推出的新「驚奇4超人」、「雷霆特攻隊*」也都加入「復仇者聯盟5」陣容。

直播最後30秒，小勞勃道尼驚喜現身，從大門緩緩走來，坐在最後一個演員椅。他這次不再是鋼鐵人，而是飾演新角色「末日博士」。當他對著鏡頭做出「噓」的手勢，直播也畫下句點。

這次的新亮點有來自「驚奇4超人：第一步」（Fantastic Four: First Steps）的凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）將飾演隱形女，以及憑「曼達洛人」變最帥老爹的佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），從星戰宇宙來到漫威宇宙，飾演「神奇先生」。公布的27位演員名單，有接棒飾演美國隊長的安東尼麥基（Anthony Mackie），還有賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）飾演冬日戰士、黑豹則由蕾蒂西娅萊特（Letitia Wright）飾演、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）飾演洛基。

「復仇者聯盟：毀滅日」還是會由羅素兄弟執導，兩人也暗示，復仇者聯盟系列後續的故事會比過去更加震撼，目前定檔2026年5月於全球上映。

「鋼鐵人」小勞勃道尼(左一)在「復仇者聯盟4」中已被「賜死」。（圖／摘自IMDb...
「鋼鐵人」小勞勃道尼(左一)在「復仇者聯盟4」中已被「賜死」。（圖／摘自IMDb）

復仇者聯盟 漫威 尚氣

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