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脫口秀名嘴歐布萊恩 獲頒馬克吐溫幽默獎

編譯尤寶琪、徐薏茹／綜合報導
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深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩，獲頒馬克吐溫幽默獎。(路透)
深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩，獲頒馬克吐溫幽默獎。(路透)

在一個有六、七個人開玩笑說，這將會是最後一屆馬克吐溫美國幽默獎(Mark Twain Prize for American Humor)的晚上，得獎的深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)確保這場在甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)舉辦的頒獎典禮，在最高點中畫下句點。

歐布萊恩日前獲頒喜劇終身成就獎的同時也在後台坦承，知道關於這個位於華盛頓的文化中心，未來所面臨的問題。

61歲的歐布萊恩1月中獲選為第26屆馬克吐溫獎得主，但之後川普總統趕走了長年擔任中心主席的黛博拉．魯特(Deborah F. Rutter)以及董事會主席魯班斯坦(David Rubenstein)，把這文化中心搞得翻天覆地。川普解散了董事會，改用忠誠於他的人，而這些人隨後投票，將川普選為甘迺迪中心董事長。

川普在宣布甘迺迪中心變動的同時，在社群媒體上表示，被解僱的人「不認同我們對藝術和文化黃金時代的願景」。

歐布萊恩在23日特別感謝魯特和魯班斯坦，並引來一連串的掌聲；當然，歐布萊恩也未忘感謝甘迺迪中心的工作人員，並表示他們「對未來可能發生的事情感到擔憂」。

歐布萊恩直言，馬克吐溫的人生和事業，特別能與美國歷史上現在這一刻產生共鳴。

「馬克吐溫痛恨霸凌，他起身抵抗強權而非霸凌弱者，他對弱者深表同情，」他說，「馬克吐溫熱愛每過，但他深知美國有著嚴重缺陷。」

其他獲頒終身成就獎的喜劇演員還包括大衛萊特曼(David Letterman)、傑雷諾(Jay Leno)、卡爾林(George Carlin)、琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)、巴勃紐哈特(Bob Newhart)、比爾墨瑞(Bill Murray)和戴夫查普爾(Dave Chappelle)。

在川普接管甘迺迪中心後，包括「漢密爾頓」(Hamilton)製作人、演員兼作家伊莎蕾(Issa Rae)等藝術家都宣布不會在甘迺迪中心露面。

其他人選擇繼續演出，同時在舞台上表達他們的觀點，左派喜劇演員(W. Kamau Bell)卡莫貝爾(W. Kamau Bell)在甘迺迪中心人事動盪幾日後，直接在表演中提到這一爭議；本月稍早，大提琴演奏家艾琳莫菲(Erin Murphy Snedecor)演奏伍迪蓋瑟瑞(Woody Guthrie)的抗議戰歌「All You Fascists Bound to Lose」結束她的演出。

深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩，獲頒馬克吐溫幽默獎。(美聯社)
深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩，獲頒馬克吐溫幽默獎。(美聯社)

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