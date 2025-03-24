接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

據今日美國報（USA Today）報導，川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）與傳奇高爾夫球手老虎伍茲（Tiger Woods）近期在社群媒體上「官宣」了他們的戀情。

伍茲24日在X分享兩張和凡妮莎的合照，貼文寫下：「空氣中瀰漫愛意，生活有妳陪伴更美好！我們期待一起邁向未來的旅程。」

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI — Tiger Woods (@TigerWoods) 2025年3月23日

凡妮莎的新戀情也得到了前小姑伊凡卡（Ivanka Trump）的支持，她在伍茲的貼文下留言：「為你們兩個感到高興！」並配上兩個愛心表情符號。

凡妮莎．川普（Vanessa Trump）是誰？

凡妮莎本名Vanessa Kay Pergolizzi，是美國總統川普（Donald Trump）的長子「小川普 」（Donald Trump, Jr.） 的前妻，兩人有一段12年婚姻並於2018 年離婚，共育有五個孩子。

據紐約時報 2006年報導，凡妮莎在紐約曼哈頓 上東區長大，年紀輕輕就成為了一名模特兒，她在一次派對上認識了小川普，兩人是由川普本人介紹認識的。

據說，當時川普走到她面前，向她自我介紹，並將大兒子也介紹給她。

「我正在參加時裝秀，」凡妮莎對紐約時報說起2003年與小川普的相遇：「川普帶著他的兒子向我走來，對我說：『 嗨，我是川普。我想把你介紹給我的兒子小川普。』」

兩人最終於2005年11月在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）結婚，婚姻維持到2018年。

儘管已經離婚，凡妮莎仍多次被拍到與川普家族成員在一起，還出席了川普1月份的總統就職典禮。

根據凱伊的高爾夫球招募簡介，凡妮莎已經搬離紐約曼哈頓，現在和孩子們住在佛羅里達州。

小川普現在在和誰約會？

小川普在今年2月也和社交名媛安德森（Bettina Anderson）公開了戀情，發布兩人在超級盃（Super Bowl）上的合照。

事實上，早在2024年12月，兩人就曾被拍到牽手和接吻的照片，並從那時起一起出席多個活動，包括川普的就職典禮。

小川普在離婚後戀情不斷，先前還曾與美國電視名人兼檢察官季伏爾（Kimberly Guilfoyle） 訂婚，兩人於2020年訂婚，2022年公開婚訊，卻在2024年悄悄分手。