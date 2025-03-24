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科州議會掛醜肖像？川普發飆：刻意扭曲 寧可不要

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

世界新聞網李芊芊／即時報導
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川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透
川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

據今日美國報（USA Today）報導，川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）與傳奇高爾夫球手老虎伍茲（Tiger Woods）近期在社群媒體上「官宣」了他們的戀情。

伍茲24日在X分享兩張和凡妮莎的合照，貼文寫下：「空氣中瀰漫愛意，生活有妳陪伴更美好！我們期待一起邁向未來的旅程。」

凡妮莎的新戀情也得到了前小姑伊凡卡（Ivanka Trump）的支持，她在伍茲的貼文下留言：「為你們兩個感到高興！」並配上兩個愛心表情符號。

凡妮莎．川普（Vanessa Trump）是誰？

凡妮莎本名Vanessa Kay Pergolizzi，是美國總統川普（Donald Trump）的長子「小川普」（Donald Trump, Jr.） 的前妻，兩人有一段12年婚姻並於2018 年離婚，共育有五個孩子。

紐約時報2006年報導，凡妮莎在紐約曼哈頓上東區長大，年紀輕輕就成為了一名模特兒，她在一次派對上認識了小川普，兩人是由川普本人介紹認識的。

據說，當時川普走到她面前，向她自我介紹，並將大兒子也介紹給她。

「我正在參加時裝秀，」凡妮莎對紐約時報說起2003年與小川普的相遇：「川普帶著他的兒子向我走來，對我說：『 嗨，我是川普。我想把你介紹給我的兒子小川普。』」

兩人最終於2005年11月在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）結婚，婚姻維持到2018年。

儘管已經離婚，凡妮莎仍多次被拍到與川普家族成員在一起，還出席了川普1月份的總統就職典禮。

根據凱伊的高爾夫球招募簡介，凡妮莎已經搬離紐約曼哈頓，現在和孩子們住在佛羅里達州。

小川普現在在和誰約會？

小川普在今年2月也和社交名媛安德森（Bettina Anderson）公開了戀情，發布兩人在超級盃（Super Bowl）上的合照。

事實上，早在2024年12月，兩人就曾被拍到牽手和接吻的照片，並從那時起一起出席多個活動，包括川普的就職典禮。

小川普在離婚後戀情不斷，先前還曾與美國電視名人兼檢察官季伏爾（Kimberly Guilfoyle） 訂婚，兩人於2020年訂婚，2022年公開婚訊，卻在2024年悄悄分手。

小川普 紐約時報 曼哈頓

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