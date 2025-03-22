楊伯文感謝女神卡卡金曲Born This Way 讓他重新出櫃

美籍華裔演員楊伯文是女神卡卡的忠實粉絲。（路透資料照片）

美籍華裔 演員楊伯文（Bowen Yang）曾表示自己是「小怪獸」（女神卡卡 Lady Gaga粉絲名），日前在他與馬特羅傑斯（Matt Rogers）的podcast節目「Las Culturistas」上，終於有機會親自告訴Gaga，她的音樂和支持行動對於LGBTQ+群體有多麼意義重大。

在「Las Culturistas」節目中，楊伯文談到Gaga的一首歌對他的重要影響：「當『Born This Way』發行時，我覺得我又重新出櫃了一次，因為我接受過迴轉治療(conversion therapy)，但那顯然沒有用。」

美籍華裔演員楊伯文是女神卡卡的忠實粉絲。（路透資料照片）

他描述2011年「Born This Way」發行那一天，當時他和馬特羅傑斯正在前往紐約州 一場喜劇節的途中，「我們連續48小時不斷播放這首歌」，羅傑斯補充表示楊伯文感覺充滿了勇氣，能在那個周末出櫃。

卡卡受這番話所感動，她說：「這真的真的很特別。」

楊伯文告訴卡卡：「妳對一大票的人來說非常重要，他們只希望妳和彼此能擁有最好的。但同時，這些人需要領袖，而妳在文化上、藝術方面，在許多方面一直都是領袖。」

卡卡對這一看法表示感激，但更重要的是「盡自己的一份力」。

卡卡說：「我相信我們會繼續向那些充滿仇恨和無知的人展示，他們應該尊重酷兒(Queer)群體，並且去追隨、學習愛，學習感激，學習善良。」

「我真的相信這件事，而且我不會放棄。」

卡卡本月初發行她的第七張錄音室專輯「Mayhem」。

最近她上經典喜劇節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)擔任主持人和音樂嘉賓，身為班底的楊伯文有機會介紹卡卡的其中一首歌，並且在幾段搞笑短劇中與她同台演出。