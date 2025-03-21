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霸總男神驚傳「毀容」黑化 滿臉傷疤、爛牙展邪魅

記者廖福生／綜合報導
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霸道男神米歇爾莫隆尼在電影「曼谷淪陷」中展黑化演技。(圖／威視電影提供)
霸道男神米歇爾莫隆尼在電影「曼谷淪陷」中展黑化演技。(圖／威視電影提供)

由「納尼亞傳奇」(The Chronicles of Narnia)男星威廉莫斯里(William Moseley)與泰國影后Yaya合演的新片「曼谷淪陷」(Home Sweet Home Rebirth)，片中找來憑藉「禁錮之慾」(365 Days)紅遍全球的性感男星米歇爾莫隆尼(Michele Morrone)加盟，片中化身令人不寒而慄的黑暗反派，展現前所未見的瘋狂邪魅演技。

為了詮釋這個令人毛骨悚然的邪惡反派，莫隆尼不惜「毀容」登場，以滿臉駭人傷疤、腐敗爛牙和瘋狂扭曲的神情，徹底擺脫「霸總男神」的光環，驚人的反差形象讓粉絲大吃一驚。儘管造型大變，莫隆尼仍不忘展現性感魅力，在片中不僅半裸上陣，大秀結實肌肉線條，更將與威廉莫斯里上演多場激烈震撼生死肉搏。

現年34歲的米歇爾莫隆尼來自義大利，因在Netflix轟動全球的「禁錮之慾」系列電影中飾演霸道黑幫首領「馬西莫」而一夕暴紅。他不僅憑藉強勢迷人的銀幕魅力擄獲全球影迷的心，更以完美雕塑般的精壯身材晉升為「性感男神」。

電影「曼谷淪陷」劇情描述美國警探傑克（威廉莫斯里飾）與妻子（Yaya飾）和女兒前往泰國度假，原是一場放鬆之旅，卻在一位恐怖分子（米歇爾莫羅尼飾）的屠殺襲擊中徹底變調。混亂之際，地獄之門被強行打開，無數惡靈傾巢而出，還有泰坦魔物橫掃一切，曼谷瞬間淪為人間煉獄。為了拯救家人與這座即將崩壞的城市，傑克不得不與一名神秘僧侶聯手，找到封印地獄門的方法。然而，傑克也漸漸發現，災難的背後，似乎隱藏了更駭人的秘密。

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