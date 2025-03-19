「浪人47」名導淪詐騙犯 Netflix慘被騙上千萬

導演卡爾·艾瑞克涉嫌詐騙Netflix。(摘自IMDB)

美國導演卡爾·艾瑞克 (Carl Erik Rinsch) 因涉嫌詐騙Netflix 高達1100萬美元被逮捕。他把騙到的資金拿去購買加密貨幣還有奢侈品，其中包含5輛勞斯萊斯還有法拉利。

卡爾·艾瑞克是一位作家兼導演，因執導基努李維電影「浪人47」大受歡迎。檢察官表示，NetfliX最初支付了約4400萬美元從他手中購買了一部名為「White Horse」的未完成作品，但後來卡爾表示需要更多的資金額來完成該作品，最終Netflix又支付了1100萬美元。

卡爾並沒有用多餘的錢來完成製作，而是悄悄地將錢轉入另一個帳戶，他開始瘋狂投資加密貨幣，獲利讓他更加瘋狂消費。在那之後，卡爾消費高達1000萬美元，其中包括支付180萬美元的信用卡帳單、380萬美元購買家具和古董、240萬美元購買5輛勞斯萊斯和1輛法拉利，以及價值65萬美元的手錶和衣服，更誇張的是還向律師支付100萬美元起訴Netflix並要求更多資金；Netflix則拒絕發表評論。