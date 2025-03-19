法新銳導演挑戰定義「真正的男人」 首部長片就入圍坎城

「男孩．賽車．性醜聞」兩位新銳男星在電影中擁有著絕佳的默契。(圖／原創娛樂提供)

法國新銳導演安托萬・舍弗里耶(Antoine Chevrollier)首部長片「男孩．賽車 ．性醜聞」入圍2024年坎城影展 影評人周大獎、金攝影機獎及酷兒金棕櫚獎，成為年度最受矚目的青春電影之一。電影不僅呈現熱血競速的摩托車世界，更深刻探討男子氣概、青春競爭與壓抑的情感。

取材自導演舍弗里耶的故鄉Longué-Jumelles，那裡的摩托車越野場是男孩們的競技場，也是他童年的記憶。「那裡的世界很有規則，你必須夠快、夠強、夠膽大，才能贏得尊重。但這種被期待成為『真正的男人』的壓力，常常讓人無法喘息。」他觀察到這種「成為真正的男人」的壓力如何影響年輕人，成為本片的核心命題。

電影找來新星演員賽義德・阿拉米(Sayyid El Alami) 和阿莫里富榭(AmauryFoucher)出演，分別飾演威利與喬喬，兩人是彼此最親密的朋友，也是場上的競爭對手。為了讓他們培養更自然的默契，導演特意安排兩位演員在開拍前獨處數日。

富榭回憶：「製片人送了我和賽義德去索米爾(Saumur)，導演對我們說：喜歡對方也好，討厭對方也好，我不管，但你們之間必須發生點什麼。」這段特別的經歷讓他們在片場的互動更加真實，讓角色之間的情感張力更具說服力。

導演希望透過這部作品質疑男子氣概的傳統定義，展現年輕人在競爭與自我探索間的掙扎。他表示：「我們常以為青春電影只是關於速度與激情，但更重要的是，那些沉默的情感與未能言說的壓抑，往往才是最有力的。」