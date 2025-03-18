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有外貌不夠 蓋兒加朵演「白雪公主」壞皇后 試鏡練歌1個月

記者陳穎／即時報導
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蓋兒加朵被讚是最美壞皇后。（圖／迪士尼提供）
蓋兒加朵被讚是最美壞皇后。（圖／迪士尼提供）

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）已經是國際票房巨星，但為了演真人版「白雪公主」（Disney's Snow White）也還是要通過試鏡考驗，她為了到邪惡皇后角色，花了一個月時間去準備試鏡，蓋兒加朵解釋：「迪士尼需要確保我能唱歌，這畢竟是一部音樂劇，所以我花了一個月的時間練習，然後我得到了這個角色。」

動畫「白雪公主」原型出自「格林童話」，也是迪士尼在1937年發行的第一部動畫長片，如今終於跟隨「美女與野獸」（Beauty and the Beast）、「小美人魚」（The Little Mermaid）等著名動畫的腳步翻拍成真人版電影。

劇情敘述在神奇森林的邊緣有個王國，王國由一位善良和賢能的國王和王后統治，他們的女兒被取名為白雪公主。王后很早就過世，國王後來再婚娶了個美麗的女人，但這個後母卻心思邪惡並討厭她的繼女，不久邪惡皇后奪走了王國的領導權，她嫉妒白雪公主的美貌，決心除掉公主，而逃離城堡的公主在森林裡遇到了七個小矮人及一位反抗君主制的年輕人，因為皇后過於殘忍，一群人決定拿出勇氣並聯合起來反抗皇后。

電影裡的壞皇后聲音冰冷，眼神中經常充滿了憤怒，她鄙視白雪公主的美德，並設計了一個毒蘋果計畫。蓋兒加朵詮這釋這個角色前，和導演馬克韋伯（Marc Webb）進行了多次討論，「我們討論了她的起心動念，以了解是什麼驅動了她的角色性格」，她進一步解釋：「她享受權利、自戀、希望人們崇拜她，這個角色對我來說是全新的。扮演反派讓我很興奮，它允許我去做很多不同的嘗試，並用很多肢體語言來彰顯角色的個性。」

而這位美麗的皇后不僅證實自己能唱歌，在片場也玩得很開心，蓋兒加朵表示，她把第一次的反派角色給了迪士尼，而且很享受刻薄使壞的樂趣，更喜歡嚇到人的感覺。尤其在奧斯卡最佳服裝設計師珊蒂鮑威爾的美麗服飾加持下，讓蓋兒在拍片現場女王架勢十足又艷冠群芳，畢竟光是她身上的華服就多達九套。

導演表示，蓋兒在角色的詮釋上得心應手，她對自己施展的惡行感到高興，也接受了這個角色的戲劇性及伴隨而來的力量及危險，「前一分鐘，她還很可愛、甜美又善良，但下一秒鐘，她就會讓你怕得渾身發抖。」

蓋兒加朵為了演出真人版「白雪公主」苦練唱歌一個月並試鏡。（圖／迪士尼提供）
蓋兒加朵為了演出真人版「白雪公主」苦練唱歌一個月並試鏡。（圖／迪士尼提供）
蓋兒加朵(左)和瑞秋曾格勒在真人版「白雪公主」分別飾演皇后和公主。（圖／迪士尼提...
蓋兒加朵(左)和瑞秋曾格勒在真人版「白雪公主」分別飾演皇后和公主。（圖／迪士尼提供）

迪士尼 奧斯卡 Disney

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