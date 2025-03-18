傑西艾森柏格若演007 波蘭總理：願提供軍事訓練

傑西艾森柏格演007？波蘭總理想助他一臂之力。(歐新社資料照片)

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)日前在社群媒體 上與美國演員、導演傑西艾森柏格(Jesse Eisenberg)有趣的互動引起關注，圖斯克開玩笑地向近來剛獲得波蘭公民身分的艾森柏格提出邀請，表示可以提供軍事訓練，幫他爭取出演新一代「007情報員詹姆士龐德 」。

本月初，圖斯克授予擁有波蘭血統的艾森柏格波蘭公民身分，15日他在社群媒體X發布一段影片，顯示他看了艾森柏格上國家廣播公司(NBC)節目「今夜秀」(The Tonight Show)的片段。

在節目中，艾森柏格笑說在他獲得波蘭公民身分的隔天，就看到新聞報導「波蘭現在要求所有男性接受軍訓。」

在圖斯克X貼文的影片中，他向艾森柏格喊話：「親愛的傑西，真的沒有什麼好害怕的！」並提到軍事訓練是自願的。

「所以來波蘭吧！我們會給你軍事訓練，這樣新的詹姆士龐德角色就是你的了！」

圖斯克3月7日表示，他的政府正準備讓每名成年男性都接受軍訓的大規模計畫，以應對歐洲不斷變化的安全情勢，他表示需要50萬人的兵力，是現有兵力的兩倍多。

11日他表示波蘭政府計畫從2027年開始，每年招募10萬名志願者接受軍訓，波蘭政府正尋求建立後備部隊，圖斯克表示相信「不會缺乏志願者。」

艾森柏格曾以「社群網戰」(The Social Network)入圍奧斯卡 最佳男主角，近來他自編自導自演的新作「跳痛之旅」(A Real Pain)引起觀眾對波蘭的關注；電影講述一對猶太裔堂兄弟前往波蘭探索過往歷史的故事，獲得奧斯卡提名最佳原創劇本獎，基倫克金(Kieran Culkin)憑該電影獲得本屆奧斯卡最佳男配角。