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走入史上最暢銷電玩「水行俠」傑森摩莫亞秀「手技」瘋玩

記者廖福生／即時報導
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傑森摩莫亞自願報名演出電影「MINECRAFT麥塊電影」。(圖／華納提供)
傑森摩莫亞自願報名演出電影「MINECRAFT麥塊電影」。(圖／華納提供)

改編自史上最暢銷遊戲的全新冒險電影「MINECRAFT麥塊電影」，主打「用創意拯救世界」的有趣概念，吸引「水行俠」傑森摩莫亞自願報名，不僅擔任電影主演，還加碼扛下製片人的重責大任。傑森摩莫亞為本片一改過往肌肉型男的角色形象，整個人脫胎換骨，當起「手技」高超的格鬥電玩高手，遇到困難就動腦解決。

傑森摩莫亞身兼「MINECRAFT麥塊電影」主演及製片人，他回想過去參與演出的電影作品，始終缺少一部既瘋狂又別具新意的實景真人電影，因此當他聽說有人打算將史上銷量最高的電玩「Minecraft」改編成電影時，二話不說直接報名演出，回覆劇組「算我一咖！」，他興奮表示：「我不但能演出電影，還能同時暢快爽玩遊戲世界，這絕對是前所未有的經驗呀！」。

片中傑森摩莫亞飾演格鬥電玩高手蓋瑞特，曾獲電玩大賽冠軍，是小鎮的風雲人物，他將對手甩進垃圾桶做出超帥氣KO連擊，而獲得完全讓人開心不起來的「垃圾人」綽號，而傑森摩莫亞的演出也讓遊戲的創意總監奧拉夫森印象深刻，笑說：「我看過許多超級英雄電影，沒有一部比這部更有趣！傑森摩莫亞第一次演出心理脆弱的角色，他非常勇敢，而且打鬥場面超好笑！」

「MINECRAFT麥塊電影」劇情描述包含傑森摩莫亞在內的四個邊緣人，突然透過神祕入口，穿越到充滿想像力、又古怪的方塊仙境「主世界」中，他們在專業蓋房人史蒂夫(傑克布萊克 飾)幫助下，發揮各自擅長能力，一起在方塊世界中找尋回家的方式。

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