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「完美時機」小珍妮佛開心升格二寶媽 生娃保密到家

記者陳穎／綜合報導
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珍妮佛勞倫斯去年11月挺孕肚出席「麵包與玫瑰」洛杉磯首映會，坦言想要給下一代更好的生活。(路透資料照片)
珍妮佛勞倫斯去年11月挺孕肚出席「麵包與玫瑰」洛杉磯首映會，坦言想要給下一代更好的生活。(路透資料照片)

34歲奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）2019年他與畫廊藝術總監庫克·馬洛尼（Cooke Maroney)結為夫妻，夫妻倆從結婚到生子都相當低調。她在2021年底出席新片首映會，挺著超大孕肚肚走上紅毯，才證實懷了第一胎，且在2022年2月宣布升格當媽咪，開心生下兒子，然而確切生產日期，珍妮佛夫妻則視為隱私守口如瓶。她曾告訴「Vogue」說，兒子是以馬洛尼最喜愛的美國畫家塞‧湯伯利（Cy Twombly）的名字來命名的。

珍妮佛勞倫斯去年10月則被目擊，小腹隆起，外出吃飯時大方秀出孕肚，當時已經懷了第二胎，兒子則準備升格當哥哥，但不願透露何時是預產期。

珍妮佛勞倫斯最近她和老公外出用餐，原本的大孕肚已經消失，明顯寶寶已經落地。她的友人透露：「她喜歡當一名媽媽，她對再次懷孕感到非常興奮。對她來說，這似乎是個完美的時機。當二寶出生時，大寶就3歲了。」一向保持低調的影后曾經形容丈夫「他是我最好的朋友，所以我想把他永遠與我綁在一起。」

奧斯卡 庫克

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