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密集拍戲太累 妮可基嫚宣布暫離演藝圈：我不是女超人

記者陳穎／綜合報導
妮可基嫚認為去年太忙、太累，要給自己放長假。（歐新社資料照片）
妮可基嫚認為去年太忙、太累，要給自己放長假。（歐新社資料照片）

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）宣布暫離演藝圈！她在去年密集工作，推出電影「非常家務事」(A Family Affair)、「魔咒奇緣」(SPELLBOUND)、「乖女孩」，還演出電視劇「模範愛侶」（The Perfect Couple）、「外籍之人」（Expats）、「母獅2」（Lioness Season 2），其他還有一部即將上映的電影「荷蘭鎮」(Holland)，努力工作的結果是，去年年收入為3100萬美元，也是年收入榜前10名唯一女星。

，努力工作的結果是去年年收入為3100萬美元，也是年收入榜前10名唯一女星。

妮可基嫚認為，她去年已經夠忙碌、勞累，今年宣傳完「荷蘭鎮」後就要放長假，認為好好休息很重要。妮可接受「時代」雜誌訪問時表示，「我認真工作收到了很多讚美，但有一句話真的很討厭聽到，就是被稱為『女超人』，許多人認為我就是女超人之一」。

她解釋說，「女超人」這個標籤通常用來形容那些能夠平衡事業和家庭的女性，但這讓她感到不安，因為她也有因為忙碌工作時，遇過無法親自哺乳的時刻，她承認，當意識到自己產後無法哺乳時，其實也會沮喪，她很努力但絕對不是超人，就是跟一般的上班族媽媽一樣。

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