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阿湯哥再爆新戀情 帶小26歲「龐德女郎」直升機約會

記者陳穎／即時報導
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湯姆克魯斯被爆熱戀中。(美聯社)
湯姆克魯斯被爆熱戀中。(美聯社)

62歲的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）不僅一直在電影中挑戰極限，現實生活中也很精采，桃花不斷！他在今年2月情人節時被爆和36歲的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）共度浪漫晚餐，但兩人都未承認目前關係。「時人」雜誌則報導，兩人在白色情人節又一起度過，被拍到一起搭乘直升機現身倫敦機場，感情似乎更升溫。

阿湯哥有過3段婚姻，最後一任是女星凱蒂荷姆斯，兩人育有一女舒莉，今年已18歲。阿湯哥離婚12年，一直有新戀情傳出。前年12月曾爆交了小女友，女方是小他25歲的俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃（Elsina Khayrova），她是俄羅斯知名國會議員的女兒，他包下自己在倫敦最喜歡的餐廳，與她共進浪漫晚餐，不過這段戀情才過２個月就玩完，據知情者透露，2人是和平分手，阿湯哥希望和她還能做朋友，原來2人住在倫敦同一棟豪宅不同單位，他怕分手後在電梯間遇到會尷尬。

去年12月則是被爆和美女經紀人瑪哈（Maha Dakhil）戀愛ing！他們在倫敦一間餐廳度過了一個愉快的夜晚，這一頓飯足足吃了三個半小時，兩人還意猶未盡，離開餐廳時，阿湯哥先走出來，接著穿著雪白外套的瑪哈現身，一個轉身，阿湯哥還把手伸進她外套的口袋，兩人關係超親密。

安娜德哈瑪斯身材火辣，人氣正旺。(美聯社)
安娜德哈瑪斯身材火辣，人氣正旺。(美聯社)

阿湯哥 情人節 俄羅斯

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