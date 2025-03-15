我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

觀影說劇╱小布親駕賽車飆速 F1導演讚「天生車手」

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布萊德彼特(右)在片中飾演一名前賽車手，與達姆森伊卓瑞斯組成一支虛構車隊「APXGP」。（圖／華納提供）
布萊德彼特(右)在片中飾演一名前賽車手，與達姆森伊卓瑞斯組成一支虛構車隊「APXGP」。（圖／華納提供）

由喬瑟夫柯辛斯基(Joseph Kosinski)執導、布萊德彼特(Bradley Pitt)主演的新片「F1®」，描述退役賽車手，時隔多年重返賽道，率領年輕車手挑戰極限。導演喬瑟夫柯辛斯基日前參與國際記者會接受訪問，他透露，當時為了捕捉最真實的畫面，布萊德彼特是親自駕駛賽車飆速。

喬瑟夫柯辛斯基指出，片中布萊德彼特與達姆森伊卓瑞斯(Damson Idris)的駕車畫面都是完全真實演出，且布萊德彼特從第一天開始就展現出駕駛才能：「他就是一個天生車手！我不知道這種天賦是從哪裡來的，或許是與生俱來的吧！」

另外，為了真實呈現比賽現場，片中的畫面也於F1賽事期間進行拍攝，「我們那時候在練習賽和排位賽之間抓緊時間拍攝，大約只有10到15分鐘的空檔，利用24到30台攝影機同時捕捉所有畫面」。喬瑟夫柯辛斯基笑說：「觀眾席上的粉絲根本不知道，他們眼前那輛飛馳的賽車，竟然是布萊德彼特駕駛的！」

至於在賽場上是否能和演員們對話？喬瑟夫柯辛斯基坦言，雖然可以但非常難聽清楚，不過他笑說，自己最常講的並不是要布萊德彼特開快一點，而是請他放慢速度。最後，喬瑟夫柯辛斯基也強調，拍攝過程確實充滿風險，但演員必須具備無所畏懼的精神。電影「F1®」預計6月25日搶先全美在台上映。

布萊德彼特 F1 賽車

上一則

王菲愛女竇靖童現蹤台北 被喊「老婆」大啖街頭小吃紓壓

下一則

照片中家具一樣 白敬亭、宋軼「同居」線索被抓包

延伸閱讀

圓周率日 揭秘李安經典「少年Pi」趣聞

圓周率日 揭秘李安經典「少年Pi」趣聞
曹啟泰中風後看透人生 稱38年前與夏玲玲結婚真好

曹啟泰中風後看透人生 稱38年前與夏玲玲結婚真好
布萊德彼特參與F1競賽 親自駕駛賽車飆速

布萊德彼特參與F1競賽 親自駕駛賽車飆速
小布被挖黑歷史 曾交往3未成年女星最小15歲

小布被挖黑歷史 曾交往3未成年女星最小15歲

熱門新聞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯