觀影說劇╱小布親駕賽車飆速 F1導演讚「天生車手」

布萊德彼特(右)在片中飾演一名前賽車手，與達姆森伊卓瑞斯組成一支虛構車隊「APXGP」。（圖／華納提供）

由喬瑟夫柯辛斯基(Joseph Kosinski)執導、布萊德彼特 (Bradley Pitt)主演的新片「F1 ®」，描述退役賽車 手，時隔多年重返賽道，率領年輕車手挑戰極限。導演喬瑟夫柯辛斯基日前參與國際記者會接受訪問，他透露，當時為了捕捉最真實的畫面，布萊德彼特是親自駕駛賽車飆速。

喬瑟夫柯辛斯基指出，片中布萊德彼特與達姆森伊卓瑞斯(Damson Idris)的駕車畫面都是完全真實演出，且布萊德彼特從第一天開始就展現出駕駛才能：「他就是一個天生車手！我不知道這種天賦是從哪裡來的，或許是與生俱來的吧！」

另外，為了真實呈現比賽現場，片中的畫面也於F1賽事期間進行拍攝，「我們那時候在練習賽和排位賽之間抓緊時間拍攝，大約只有10到15分鐘的空檔，利用24到30台攝影機同時捕捉所有畫面」。喬瑟夫柯辛斯基笑說：「觀眾席上的粉絲根本不知道，他們眼前那輛飛馳的賽車，竟然是布萊德彼特駕駛的！」

至於在賽場上是否能和演員們對話？喬瑟夫柯辛斯基坦言，雖然可以但非常難聽清楚，不過他笑說，自己最常講的並不是要布萊德彼特開快一點，而是請他放慢速度。最後，喬瑟夫柯辛斯基也強調，拍攝過程確實充滿風險，但演員必須具備無所畏懼的精神。電影「F1®」預計6月25日搶先全美在台上映。