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觀影說劇╱黑人巨星成名路 「通告大咖」揭祕辛

記者廖福生／綜合報導
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「通告大咖」揭露黑人影壇傳奇與未公開故事。（圖／Apple TV+提供）
「通告大咖」揭露黑人影壇傳奇與未公開故事。（圖／Apple TV+提供）

奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）與凱文哈特（Kevin Hart）監製的雙紀錄片 「通告大咖」（Number One on the Call Sheet），集結全球最具代表性與影響力的黑人演員，他們將分享自身的職涯旅程與成名之路，帶來前所未有的深入訪談與獨家視角，呈現他們在好萊塢的突破、挑戰與輝煌時刻。

「通告大咖」中的兩部作品「通告大咖：黑人男星征服好萊塢」以及「通告大咖：黑人女星征服好萊塢」將透過不同視角，深入探討黑人演員如何突破困境，成為影壇巨星。在「通告大咖：黑人男星征服好萊塢」篇章中，巨石強森（Dwayne Johnson）、麥可B喬丹（Michael B. Jordan）到威爾史密斯（Will Smith）等更多重量級巨星分享他們是如何保持毅力並稱霸全球票房，並走向好萊塢的成功之路。

而在「通告大咖：黑人女星征服好萊塢」中，安吉拉貝瑟（Angela Bassett）、荷莉貝瑞（Halle Berry）、薇拉戴維斯（Viola Davis）等多位傑出女性將在紀錄片中講述她們如何以堅定的毅力、展現女性力量並在影壇脫穎而出。這些巨星將大方分享他們的真實故事、挑戰與成就，並談論他們對黑人演員未來的展望。

同時，也邀請到業界專家，如第一位黑人選角導演魯本坎農（Reuben Cannon）、鬼才導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）等提供深刻見解，帶領觀眾走進好萊塢黑人演員的真實世界，見證他們所創下的驚人成就。

榮獲艾美獎並獲奧斯卡提名的瓦干達王太后安琪拉貝瑟（Angela Bassett）表示： 「『通告大咖』表揚了那些在我們之前奮鬥過來的先驅者，展現他們的堅毅、力量與才華，同時激勵了下個世代。能夠向這些傳奇人物致敬，並展現黑人與棕色人種人才的無限可能性，對我而言是一種榮耀。」

執導「通告大咖：黑人男星征服好萊塢」的奧斯卡提名導演雷吉諾赫德林（Reginald Hudlin）直言：「『通告大咖』真實見證一群成功人士克服重重障礙，最終實現夢想。無論你身處哪個行業，瞭解他們的心態、堅韌與對成功的獨特定義，都將帶來啟發。我迫不及待想讓全世界看見這部作品。」

好萊塢 奧斯卡 艾美獎

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