「如果當初不是你」桃莉芭頓推出新曲思亡夫

鄉村歌后桃莉芭頓推出新曲追悼過世丈夫。（路透資料照片）

資深鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Parton)與丈夫卡爾狄恩(Carl Dean)結縭近60年，堪稱演藝圈的模範夫妻，不料日前傳出狄恩不幸辭世，享壽82歲，芭頓傷痛之餘，推出一首新曲向過世丈夫表達哀傷。

根據美聯社報導，芭頓發行一首令人感傷的新歌，以紀念日前不幸逝世的狄恩，由於兩人共同生活近60年，在丈夫去世後，芭頓難忍悲痛，刻意避開鎂光燈，全心投入創作新歌「如果當初不是你」(If You Hadn't Been There)歌曲，以歌聲表達對丈夫的思念與追悼。

日前芭頓透過社群平台Instagram粉絲專頁向粉絲透露：「我18歲就愛上卡爾迪恩，我們共同度過珍貴且意義非凡的60年，就像所有偉大的愛情故事一樣，永遠不會結束、永遠活在我的記憶與歌聲中。」並強調：「他永遠是我生命的明星，我要把這首歌獻給他。」

這首新歌歌詞寫道：「如果你不在身邊，我會成為什麼樣的人？」並強調：「你總是看到我最好一面，你用充滿愛意的雙臂擁抱著我。」隨著樂曲漸漸揚起，芭頓加入合音以充滿激情的歌聲重複唱道：「如果沒有你，我就不是現在的我。」

報導指出芭頓18歲時為進軍歌壇，從老家田納西州 小鎮彼特中心(Pittman Center)遷居鄉村音樂重鎮納許維爾(Nashville)，然後有一天在洗衣店Wishy Washy Laundromat外與狄恩初次邂逅，兩人一見鍾情。

芭頓曾向媒體透露，經典暢銷歌曲喬琳(Jolene)創作靈感來自於一名紅髮銀行女行員主動跟丈夫迪恩打情罵俏。當時芭頓才剛新婚﹑這件事情並沒有影響小倆口感情，反而成為互相揶揄的題材。兩人結婚近一甲子，多年來芭頓相當保護迪恩，夫妻間的事情外界所知甚少。