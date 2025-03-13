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戀上布萊德利庫柏 吉吉哈蒂德：浪漫開心

編譯徐薏茹／綜合報導
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29歲超模吉吉哈蒂德(見圖)首度公開談論和影星布萊德利庫柏的戀情。（路透資料照片）
29歲超模吉吉哈蒂德(見圖)首度公開談論和影星布萊德利庫柏的戀情。（路透資料照片）

流行時尚雜誌「Vogue」日前發布的訪問中，29歲超模吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)首度公開談論和好萊塢影星布萊德利庫柏(Bradley Cooper)的戀情，她形容這段感情「非常浪漫且開心」，並透露自己保留了一些隱私。

吉吉哈蒂德還談到公眾人物約會的不易：「想要給自己一個正常的約會經驗，甚至是我那些不是公眾人物的朋友也是如此，這很難。要去哪裡？什麼？你開始和別人聊天了？然後又有其他隱私及安全問題。」

與布萊德利庫柏交往之前，吉吉哈蒂德與前人氣天團One Direction成員贊恩馬利克(Zayn Malik)有一段戀情，並育有一女兒Khai。

布萊德利庫柏先前的交往對象則是名模伊蓮娜莎依克(Irina Shayk)，同樣育有一個女兒Lea De Seine。

在Vogue的訪問中，吉吉哈蒂德稱讚布萊德利庫柏的創意本能，「作為創作者我非常敬佩他，我覺得他給予我很多，他給我鼓勵和信心。當你欣賞的人鼓勵你時，能夠為自己建立很大的信心。」她還表示這段感情讓她更常進電影院，這件事很美好，讓她重回生活。

吉吉哈蒂德說：「我認為知道自己在一段關係中想要什麼、值得什麼很重要，然後找到知道自己想要和值得什麼的人，兩人各自為在一起努力，並且成為最好的伴侶。我覺得我真的很幸運。沒錯，就是幸運這個描述。」

儘管過去的感情非一路順遂，但吉吉哈蒂德和贊恩馬利克在共同養育女兒方面已找到更好的平衡。

根據法庭文件，2021年10月贊恩馬利克拒絕答辯對他的指控，他被指控在一次暴力的爭吵中騷擾當時女友吉吉哈蒂德及其母親尤蘭達哈蒂德(Yolanda Hadid)。

不過在Vogue的訪問中，吉吉哈蒂德表示，兩人現在維持一段友愛的關係，「我和贊恩會提前幾個月排好照顧女兒的行程表。這並不代表不會有變化，但我們彼此幫助，並互相支持。」。

吉吉哈蒂德(見圖)稱和好萊塢影星布萊德利庫柏的戀情「浪漫且開心」。（路透資料照片...
吉吉哈蒂德(見圖)稱和好萊塢影星布萊德利庫柏的戀情「浪漫且開心」。（路透資料照片）

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