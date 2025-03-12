饒舌歌手多琪剛奪葛萊美 再獲選告示牌「年度女性」

饒舌歌手多琪榮獲告示牌2025年「年度女性」頭銜。(美聯社)

饒舌歌手多琪(Doechii)榮獲告示牌(Billboard)2025年「年度女性」(Woman of the Year)頭銜，與流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)、R&B女歌手詩莎(SZA)、女神卡卡(Lady Gaga)和2024年年度女性得獎人卡蘿姬(KAROL G)齊名。

多琪在2月才剛榮獲葛萊美 最佳饒舌專輯獎(best rap album)，成為葛萊美史上第三位獲頒該獎項的女性。

當多琪發表得獎感言時，眼淚立即爬滿了她的臉龐：「這獎項是在1989年成立的。目前已有兩位女性，蘿倫希爾(Lauryn Hill)……，」她糾正道，「目前已有三位女性獲獎，蘿倫希爾、卡蒂B(Cardi B)和多琪。」

多琪將在3月29日於告示牌「音樂界中的女性」獎(Women in Music Awards)上，獲頒「年度女性」大獎；之前獲頒年度女性大獎的還包括瑪丹娜(Madonna)、卡蒂B、怪奇比莉(Billie Eilish)、席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)和亞莉安娜(Ariana Grande)等人。

美聯社在2024年將多琪的突破性混音專輯「鱷魚咬的傷口無法癒合」(Alligator Bites Don't Heal)評為年度最佳專輯之一，形容這是一張多才多藝的專輯，融合了她流暢的R&B的浪漫情調和她流暢的節奏敏銳度。

「多琪席捲了流行文化，在今年成為了史上第三位獲頒葛萊美最佳饒舌專輯獎的女性，用她令人屏息的演出、極其坦率的歌詞和極其獨特的聲音，征服了各個音樂流派的粉絲。」告示牌主編卡普(Hannah Karp)在聲明中表示，「我們很高興能為多琪慶祝，並為她繼續取得成功而歡呼。」