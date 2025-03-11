巨石強森2024薪情最好 妮可基嫚唯一上榜女星

巨石強森進帳8800萬美元奪下冠軍。(路透資料照片)

「富比世」雜誌公布2024年「演員年收入排行榜」，52歲巨石強森 (Dwayne Johnson)進帳8800萬美元奪下冠軍，亞軍是8500萬美元；女星最高的是妮可基嫚(Nicole Kidman)，年收入為3100萬美元，也是榜上前10名唯一女星。

巨石強森片酬約5000萬美元，去年演出聖誕電影「紅色一號」(Red One)，加上他為動畫片「海洋奇緣2」(Moana 2)的重要角色「毛伊」配音，扣除支付經紀人和律師費用後，收入估計為8800萬美元，成為2024年收入最高的演員。萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)是「死侍與金鋼狼」的演員兼製片人，還擔任了動畫「幻幻之交」(IF)配音及製作，年收入為8500萬美元，成為亞軍。

第3名是黑人男星凱文哈特(Kevin Hart)，去年兩部大銀幕作品加上大量戲劇及脫口秀，總收入為1.08億美元，扣除必要支出最後拿到8100萬美元。

其他依序是人氣節目「歡樂單身派對」傑瑞史菲德(Jerry Seinfeld)、「金鋼狼」休傑克曼(Hugh Jackman)、「小布 」布萊德彼特(Brad Pitt)、喬治克隆尼(George Clooney)、澳洲女星妮可基嫚、亞當山德勒(AdamB Sandler)和威爾史密斯 (Will Smith)。