奉俊昊「米奇17號」登北美票房冠軍「伏蟲」靈感竟是可頌麵包

羅伯派汀森在「米奇17號」飾演太空社畜。(圖／華納兄弟提供)

曾以「寄生上流」拿下奧斯卡 4項大獎的名導奉俊昊，睽違6年推出新片「米奇17號」（Mickey 17），找來男神羅伯派汀森（Robert Pattinson）等多位巨星聯合主演，周末以約1910萬美元成績登上美加票房冠軍。

電影描述由羅伯派汀森飾演超苦情社畜米奇，被派往外太空 星球執行危險任務，沒想到遇上擁有溝通能力的外星生物「伏蟲」，因此改變了他的人生。這隻外型獨特、且會發出可愛叫聲的伏蟲，大銀幕初登場就吸引觀眾目光，更在後段劇情有相當重要的戲分，讓看完電影的觀眾無不被牠圈粉，成為電影最受歡迎的角色。

奉俊昊早在舊作「駭人怪物」、「玉子」曾以怪物為主題，這次更為了「米奇17號」，找來多次合作的設計師張熙哲，一起打造出全新的怪物設計。導演透露這次可愛又吸睛的外星生物「伏蟲」，靈感來源其實是日常可見的可頌麵包！奉俊昊表示「你下次吃可頌麵包時，請仔細觀察。它看起來非常適合移動，它有褶皺，可以伸展和收縮，看起來就像要向前移動」。

此外，奉俊昊又以美國南部的動物犰狳為原型，這種動物外層有盔甲，全身還能捲成球體，既能方便移動，看起來也十分可愛，因此成為「伏蟲」動作設計時的重要參考對象。奉俊昊從日常汲取靈感，意外將可頌麵包加上犰狳搭配，打造出受觀眾喜愛的全新怪物角色。