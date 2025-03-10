我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦修復資金未到位 加州百年中國巷處命運十字路口

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蓋兒加朵戴上皇冠，配上絕對的美貌和氣勢，讓她成為「白雪公主」裡最美麗的皇后。（圖／迪士尼提供）
蓋兒加朵戴上皇冠，配上絕對的美貌和氣勢，讓她成為「白雪公主」裡最美麗的皇后。（圖／迪士尼提供）

真人版「白雪公主」終於在千呼萬喚下登場，並找來「神力女超人」（Wonder Woman）蓋兒加朵（Gal Gadot）演出壞皇后，當她站在鏡子前，自信地問出那句史上最經典台詞：「魔鏡魔鏡，世界上誰最美麗？」相信所有的粉絲都會高喊：「絕對是妳，美麗的皇后」。

「白雪公主」是迪士尼首部動畫作品，如今88年過去，真人版終於準備登場，其劇情也是家喻戶曉，事實上，這個故事是在1812年由格林兄弟撰寫，並以德國童話出現在「格林童話」裡。1937年，迪士尼將之翻拍成動畫電影，於是造就了心地善良的公主對抗邪惡皇后的劇情，當然，電影中諸多元素如七個小矮人、誠實得會讓人翻臉的魔鏡，以及讓公主吃下陷入昏迷的毒蘋果，當然還有騎著白馬、對公主痴心的帥王子，這種比童話還美好的故事，讓當年的「白雪公主」一上映就獲得了8百萬美元票房，其拍攝成本卻只有150萬美元，成為那個年代收益最高的電影。

至於一出場就讓人驚艷的美麗壞皇后蓋兒加朵，馬上擄獲了世人的關注。儘管她詮釋壞皇后的美貌可以說是皇族裡數一數二，她的氣勢也馬上壓過了所有演員，蓋兒加朵第一天上戲仍是戒慎恐懼，她說：「這是當然的，畢竟我演出的角色可是經典中的經典。」

而演出白雪公主的瑞秋曾格勒（Rachel Zegler），雖然沒有雪白肌卻擁有所有迪士尼公主都有的美好歌聲，她在接受「綜藝報」訪問時，強調了自己絕非傳統公主的傻白甜，「現在的白雪公主不會等著被王子拯救，她也不會每天只夢想真愛會突然降臨，因為她的父親告訴她，只要她勇敢無畏、公平和真誠，有一天她就能成為真正的領導者。」

蓋兒加朵每一次出場都是最美焦點。（路透）
蓋兒加朵每一次出場都是最美焦點。（路透）

迪士尼 德國

上一則

「哈利波特」男星驟逝 胖修士享壽63歲 家屬悲痛證實

延伸閱讀

「陪玩」產業正流行 當迪士尼樂園保母 時薪45元起跳

「陪玩」產業正流行 當迪士尼樂園保母 時薪45元起跳
MLB／道奇東京行吃喝靠大谷、山本 羅哈斯旅遊清單有迪士尼和寶可夢

MLB／道奇東京行吃喝靠大谷、山本 羅哈斯旅遊清單有迪士尼和寶可夢
全美六大受歡迎郵輪公司 迪士尼老少通吃、這家限成年旅客

全美六大受歡迎郵輪公司 迪士尼老少通吃、這家限成年旅客
迪士尼漲價嚇跑遊客 高層想對策

迪士尼漲價嚇跑遊客 高層想對策

熱門新聞

梅格萊恩斷崖式崩壞，昔日甜心模樣已不復在。

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

2025-03-04 00:30
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
哈里斯迪金森（Harris Dickinson）有望成為新任007。(迪士尼提供)

「金牌特務」男星有望成新任007 曾激烈床戰妮可基嫚

2025-03-06 22:50

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」