「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

蓋兒加朵戴上皇冠，配上絕對的美貌和氣勢，讓她成為「白雪公主」裡最美麗的皇后。（圖／迪士尼提供）

真人版「白雪公主」終於在千呼萬喚下登場，並找來「神力女超人」（Wonder Woman）蓋兒加朵（Gal Gadot）演出壞皇后，當她站在鏡子前，自信地問出那句史上最經典台詞：「魔鏡魔鏡，世界上誰最美麗？」相信所有的粉絲都會高喊：「絕對是妳，美麗的皇后」。

「白雪公主」是迪士尼 首部動畫作品，如今88年過去，真人版終於準備登場，其劇情也是家喻戶曉，事實上，這個故事是在1812年由格林兄弟撰寫，並以德國 童話出現在「格林童話」裡。1937年，迪士尼將之翻拍成動畫電影，於是造就了心地善良的公主對抗邪惡皇后的劇情，當然，電影中諸多元素如七個小矮人、誠實得會讓人翻臉的魔鏡，以及讓公主吃下陷入昏迷的毒蘋果，當然還有騎著白馬、對公主痴心的帥王子，這種比童話還美好的故事，讓當年的「白雪公主」一上映就獲得了8百萬美元票房，其拍攝成本卻只有150萬美元，成為那個年代收益最高的電影。

至於一出場就讓人驚艷的美麗壞皇后蓋兒加朵，馬上擄獲了世人的關注。儘管她詮釋壞皇后的美貌可以說是皇族裡數一數二，她的氣勢也馬上壓過了所有演員，蓋兒加朵第一天上戲仍是戒慎恐懼，她說：「這是當然的，畢竟我演出的角色可是經典中的經典。」