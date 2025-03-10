巨星年收入曝光 巨石強森笑納8800萬美元 制霸好萊塢

巨石強森、萊恩雷諾斯、妮可基嫚年收入曝光。（取材自Instagram）

「富比士」雜誌公布2024年「演員年收入排行榜」，52歲巨石強森 （Dwayne Johnson）進帳8800萬美元奪下冠軍，亞軍是萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）的8500萬美元。女星最高的是妮可基嫚（Nicole Kidman），年收入為3100萬美元，也是榜上前10名唯一女星。

巨石強森去年收入高達8800萬美元。（取材自Instagram）

巨石強森片酬約5000萬美元，去年演出聖誕電影「紅色一號」（Red One），加上他為動畫片「海洋奇緣2」的重要角色「毛伊」（Moana 2）配音，扣除支付經紀人和律師費用後，收入估計為8800萬美元，成為2024年收入最高的演員。萊恩雷諾斯是「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）的演員兼製片人，還擔任了動畫「幻幻之交」（Imaginary Friends）配音及製作，年收入為8500萬美元，成為亞軍。

萊恩雷諾斯是「死侍與金鋼狼」的演員兼製片人。（取材自Instagram）

第3名是非裔男星凱文哈特（Kevin Hart），去年兩部大銀幕作品加上大量戲劇及脫口秀，總收入為1.08億美元，扣除必要支出最後拿到8100萬美元。

其他依序是人氣節目「歡樂單身派對」傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）、「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）、「小布 」布萊德彼特（Brad Pitt）、喬治克隆尼（George Clooney）、澳洲女星妮可基嫚、亞當山德勒（AdamB Sandler）和威爾史密斯 （Will Smith）。

妮可基嫚年收入約3100萬美元。（取材自Instagram）

「富比士」分析，隨著大銀幕市場萎縮及不景氣，一線明星紛紛湧向串流媒體，尤其在Metflix、Apple TV+、亞馬遜Prime Video等競爭下，演員可以獲得的酬勞比過去拍電影更高，因此不少明星可能一年產量僅有一部，也可以衝入榜上，小布和喬治克隆尼就以「惡狼特工」分別各拿到3200萬美元和3100萬美元，名列第6名和第7名。

在收入最高的排行榜前20位演員中，平均年齡為54歲，40歲「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）是名單上最年輕的演員，名列第19名，年收入為2500萬美元，也顯示目前好萊塢中，女星的薪資依舊比不過男星，有時候甚至是「同工不同酬」。