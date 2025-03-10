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女神卡卡回歸「暗黑流行樂」曲風 重燃音樂熱情

編譯徐薏茹／綜合報導
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女神卡卡新專輯她回歸暗黑流行音樂曲風。（美聯社）
女神卡卡新專輯她回歸暗黑流行音樂曲風。（美聯社）

女神卡卡(Lady Gaga) 近日發行最新專輯「Mayhem」，近幾年她遠離聚光燈，切斷虛假的友誼，在家中度過寧靜的夜晚，身邊圍繞著她真正相信的人，在這樣的生活中，她重新找回對音樂的熱情，而這段時間的個人轉變也成為「Mayhem」的核心精神。

卡卡表示：「我找回了作為藝術家的自己。」這次的專輯她回歸暗黑流行音樂(dark pop)曲風，共收錄14首歌。

「Mayhem」反應良好，闖入榜單的歌曲包括「Disease」、「Abracadabra」，以及和火星人布魯諾(Bruno Mars)合作的「Die With a Smile」，該首歌稱霸告示牌百大單曲榜(Billboard Hot 100)冠軍長達五周，並在本屆葛萊美獎(Grammy)獲得最佳流行重唱／團體演出殊榮。

錄製「Mayhem」專輯時，卡卡拒絕依賴她過去的熱門歌曲或榮耀來定義新作品，而是將面貌一新的創作動力歸於一段自我發現的旅程，這段旅程最終賦予她力量重回聚光燈下，參與上個月的幾次重要時刻。

卡卡與布魯諾在葛萊美獎頒獎典禮一同演出，合唱獻給洛杉磯野火受災戶的致敬歌曲「California Dreamin」，並在慈善演唱會FireAid上演唱「All I Need is Time」，還有超級盃(Super Bowl)開打之前的驚喜演出「Hold My Hand」。

下個月卡卡將在科切拉音樂節(Coachella)演出，並且在5月於巴西里約熱內盧的科巴卡巴納海灘(Copacabana Beach)舉行一場免費演唱會。

卡卡與未婚夫麥可波蘭斯基(Michael Polansky)擔任新專輯「Mayhem」的聯合執行製作人，她說：「我的日常生活一直圍繞著音樂建立例行公事，而不是自我宣傳。當我的生活圍繞著自我宣傳時，我想我失去了許多熱情。當我的生活圍繞著家人、伴侶及音樂時，這讓我找回真實。」

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