阿湯天天「冷凍肉體」回春 親友怕他會凍死

湯姆克魯斯被爆靠冷凍肉體維持青春。（路透資料照片）

62歲「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）出道至今一直維持極佳狀態，各種動作戲都親自上場，每一次都在挑戰自己的體能極限。根據「RadarOnline」報導，阿湯哥還是想要保有年輕肉體，為了對抗衰老，在家中安裝了一台冷凍機器，「每日在家冷凍自己」以延緩自己老化，但親友擔憂太過低溫會有凍死的疑慮。

據悉，阿湯哥過去就喜歡透過洗冰浴維持體能，不過隨著年齡增長，他開始依賴「脂肪冷凍」技術，把自己的肉體暴露於極低溫環境中，可以延緩肉體的老化速度，因為他堅信低溫能夠刺激新陳代謝，使他保持年輕。

消息人士透露，湯姆克魯斯的冷凍機最低可降至約-140度，他還會向友人炫耀自己能在低溫停留的時間絕對超越一般人，他形容這項療法能保持活力，可以回春又能保有最佳的體能和精神。

有網友表示：「能抗超低溫的人，本身就已經超越很多人，加上他在電影的表現，根本不需要再去證明自己有多強了」、「想要回春去做醫美是不是更快速一點，這種療程好痛苦」。

其實，阿湯哥多年來嘗試過各種不同凍齡方法，包括每天進行30分鐘護膚療程、LED燈面罩滋養肌膚、規律運動維持身材、打童顏針等等，讓人感嘆「大明星不好當」。