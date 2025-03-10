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羅伯派汀森最慘社畜「米奇17號」導演奉俊昊揭全是政治

記者陳穎／綜合報導
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羅伯派汀森在片中是「宇宙級最慘社畜」。（取材自IMDb）
羅伯派汀森在片中是「宇宙級最慘社畜」。（取材自IMDb）

南韓名導奉俊昊，新片「米奇17號」(Mickey 7)找來羅伯派汀森(Robert Pattinson)飾宇宙級最慘社畜(喻做牛做馬的底層上班族)，他接受本報系聯合報專訪分享：「我的手法和好萊塢很不同，我會親手繪分鏡圖，精確到構圖與運鏡方式都有詳細標註，嚴格執行完全不需補拍，更可隨時跳場拍，這讓很多演員都嚇一大跳。」

奉俊昊出品就是佳作，包含「殺人回憶」、「駭人怪物」、「非常母親」，首部英語電影「末日列車」，以及美韓合拍的「玉子」都叫好叫座。他在2020年第92屆奧斯卡更以「寄生上流」獲得最佳導演、最佳原創劇本、最佳影片、最佳國際電影4大獎，創下單夜獲得4座小金人的輝煌紀錄，也讓他成為好萊塢明星爭相合作的大導演。

他的新作「米奇17號」以社畜為出發點，過著不斷工作到死、又被「列印」出來的輪迴人生，作品依舊保有強烈的自我特色，諷刺社會腐敗或霸權體制，高度娛樂性之餘仍讓觀眾反思現實。

奉俊昊有自己的一套工作模式，親手繪製所有分鏡圖，他表示，如果沒有分鏡圖，電影根本無法開拍，靠著極度精細的分鏡圖可以嚴格執行，可以讓演員跳著演出所有戲，完成度則可以幾乎達到百分之百。

不過，這種模式和好萊塢的自由發揮落差極大，奉俊昊在開拍「米奇17號」前也和羅伯派汀森多次溝通，奉俊昊說：「我盡可能保持開放的態度，讓演員即興發揮。」他坦承這和他的「原則」很矛盾，「我非常嚴格按照我的分鏡圖進行拍攝，同時我還是會告訴他要在這些框架之中感到自在」。

奉俊昊認為，片中米奇所遭遇的處境，以及被其他人對待的方式，本身就帶有政治性，「這涉及我們如何對待和尊重一個人，你只要看到米奇17號和米奇18號經歷的各種困難與折磨，自然而然就能感受到其中的政治意涵。」

奉俊昊的作品深受全球歡迎，但他始終保有自我風格。（圖／華納兄弟提供）
奉俊昊的作品深受全球歡迎，但他始終保有自我風格。（圖／華納兄弟提供）

好萊塢 奧斯卡 南韓

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