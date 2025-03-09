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班艾佛列克又吃回頭草? 傳重回前妻珍妮佛嘉納懷抱

記者陳穎／綜合報導
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班艾佛列克(圖)疑似有意和第一任妻子珍妮佛嘉納復合。(路透資料照片)
班艾佛列克(圖)疑似有意和第一任妻子珍妮佛嘉納復合。(路透資料照片)

好萊塢男星「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）與前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）2015年爆出婚姻危機，同年6月班艾佛列克搬到了搬到了後院擴建的客房中，夫妻開始分居生活。之後雖多次傳出復合消息，但都沒有下文，2018年兩人還是簽字結束了13年婚姻。

小班和嘉納離婚後，又回頭找上前前女友「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），相隔20年愛火燃燒猛烈，但也很快畫下句點。兩人在2022年再婚，迅速在去年宣布離婚，結束兩年短命婚。

英國「每日郵報」報導，小班似乎就是喜歡吃回頭草，近日被發現疑似又再度回到珍妮佛嘉納懷抱。

嘉納日前被目擊從小班的家出來，她穿灰色毛衣和黑色圓領衫，一臉休閒的模樣，手裡拿著一杯熱飲在小班的房子周圍散步。據悉，他倆離婚後依舊維持好友關係，小班戒酒遇到瓶頸，也是嘉納細心照顧他。

儘管嘉納在和小班離婚後也有新男友，但她其實對小班還是很有愛，畢竟他依舊是孩子的爸。據她的友人透露，「嘉納極度害怕再次愛上小班，她很擔心會再次心碎，她不想再治癒另一顆破碎的心，因為這會帶來太多的麻煩，而且她不想讓他們的孩子看到他們的媽媽和他們的爸爸一起過著糟糕的生活」。不過，她一早素顏從小班家出來，也被外界認為兩人正走向朝復合之路。

班艾佛列克疑似有意和第一任妻子珍妮佛嘉納(圖)復合。(路透資料照片)
班艾佛列克疑似有意和第一任妻子珍妮佛嘉納(圖)復合。(路透資料照片)

班艾佛列克 好萊塢

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