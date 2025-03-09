班艾佛列克又吃回頭草? 傳重回前妻珍妮佛嘉納懷抱

班艾佛列克(圖)疑似有意和第一任妻子珍妮佛嘉納復合。(路透資料照片)

好萊塢 男星「小班」班艾佛列克 （Ben Affleck）與前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）2015年爆出婚姻危機，同年6月班艾佛列克搬到了搬到了後院擴建的客房中，夫妻開始分居生活。之後雖多次傳出復合消息，但都沒有下文，2018年兩人還是簽字結束了13年婚姻。

小班和嘉納離婚後，又回頭找上前前女友「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），相隔20年愛火燃燒猛烈，但也很快畫下句點。兩人在2022年再婚，迅速在去年宣布離婚，結束兩年短命婚。

英國「每日郵報」報導，小班似乎就是喜歡吃回頭草，近日被發現疑似又再度回到珍妮佛嘉納懷抱。

嘉納日前被目擊從小班的家出來，她穿灰色毛衣和黑色圓領衫，一臉休閒的模樣，手裡拿著一杯熱飲在小班的房子周圍散步。據悉，他倆離婚後依舊維持好友關係，小班戒酒遇到瓶頸，也是嘉納細心照顧他。