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娜塔莉波曼離婚爆戀情 法國型男摟入懷 男方身分曝光

記者陳穎／即時報導
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娜塔莉波曼離婚後爆新戀情。（路透資料照片）
娜塔莉波曼離婚後爆新戀情。（路透資料照片）

43歲奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman ）在2024年2月宣布婚姻破裂，原因是法國編舞師老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）偷吃嫩妹。如今娜塔莉波曼傳出新戀情，和大1歲的法國音樂人Tanguy Destable(藝名Tepr)密切約會中，兩人愛得正濃烈，他霸氣把她擁入懷中。

他不僅是個知名的製作人，本身也是個音樂家。曾替凱蒂佩芮（Katy Perry ）的「加州之夢」巡演擔任開場表演。之後他於2007年至 2014年期間加入「Yelle」樂隊，並因混音該樂隊的歌曲「A Cause Des Garçons」而出名。2015年，他發行了首張個人專輯「Hypnotease」，這一次奧斯卡拿下最佳最佳國際電影的「我依然在此」，他也有參與片中的音樂製作。

娜塔莉波曼演出電影「黑天鵝」（Black Swan）拿下奧斯卡影后，也因該片結識法國導演、編舞師班傑明米爾派德，2人於2012年結婚，育有1子1女。前年6月，班傑明被爆出軌25歲正妹氣候運動家卡蜜拉（Camille Étienne），雖一度傳出班傑明後悔偷吃，夫妻倆曾嘗試著修補關係，但同年8月娜塔莉波曼出席活動時被發現手上已無婚戒，娜塔莉波曼快刀斬亂麻很快就提出離婚，離開不忠的老公。

44歲法國音樂人Tanguy Destable是娜塔莉波曼的緋聞男友。（取材自I...
44歲法國音樂人Tanguy Destable是娜塔莉波曼的緋聞男友。（取材自Instagram）

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