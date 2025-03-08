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海灘遊俠女星潘蜜拉巴赫自殺亡 前夫「李麥克」悲痛

娛樂新聞組╱綜合報導
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女星潘蜜拉巴赫（右）曾和前夫大衛漢索霍夫（左）一起演出美國經典影集「海灘遊俠」、「霹靂遊俠」。(美聯社)
女星潘蜜拉巴赫（右）曾和前夫大衛漢索霍夫（左）一起演出美國經典影集「海灘遊俠」、「霹靂遊俠」。(美聯社)

90年代美國經典影集「海灘遊俠」（Baywatch）女星、霹靂遊俠「李麥克」大衛漢索霍夫（David Hasselhoff）前妻潘蜜拉巴赫（Pamela Bach）在好萊塢家中過世，享壽62歲。大衛漢索霍夫（David Hasselhoff）也哀傷證實死訊。

中央社引述英國廣播公司（BBC）報導，洛杉磯法醫辦公室（Los Angeles Medical Examiner's office）表示，潘蜜拉巴赫在好萊塢山莊（Hollywood Hills）寓所被發現輕生身亡，現場沒有打鬥痕跡。

潘蜜拉巴赫和大衛漢索霍夫因拍攝影集「霹靂遊俠」（Knight Rider）相識，兩人於1989年結為連理，並雙雙在1991年影集「海灘遊俠」中演出。兩人於2006年離婚。

大衛漢索霍夫發表聲明說：「我們家人對於潘蜜拉．漢索霍夫不久前離世深感悲痛。」

潘蜜拉巴赫生於奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa），1970年代展開演藝生涯，和大衛漢索霍夫育有兩女。

她的女兒赫莉（Hayley Amber Hasselhoff）在社群媒體Instagram上傳一張父母的照片，似藉以表達對母親的思念。

潘蜜拉巴赫曾在她的IG貼文並分享孫女可愛的影片，「看到她的笑容照亮我的世界，真是最大的幸福。」她也表示對2025年充滿期待，如今自殺身亡，令人唏噓。

好萊塢 奧克拉荷馬州 社群媒體

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