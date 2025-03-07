喬治克隆尼重現「晚安」 登百老匯演傳奇記者

喬治克隆尼將首度在百老匯登台演出。(路透資料照片)

好萊塢影星喬治克隆尼(George Clooney)將首度在百老匯 登台演出，演繹傳奇記者愛德華．默羅(Edward R. Murrow)的故事，戲劇改編自喬治克隆尼2005年的電影「晚安，祝你好運」(Good Night, and Good Luck)，該劇將於3月12日開始上演。

默羅於1965年離世，他被認為是奠定美國廣播新聞基礎的其中一位重要人物，他最偉大的時刻或許是公開反對參議員麥卡錫 (Joe McCarthy)，1950年代麥卡錫煽動共產主義滲透美國的恐慌情緒。

喬治克隆尼表示：「這是一個關於我們最好的一面的故事，是當我們自我究責、自我制約與平衡的時候。現在可怕的地方，以及與默羅那個時代不同的地方是，我們現在認為，真相是可以協商的。」

在喬治克隆尼與葛蘭海斯洛夫(Grant Heslov)共同編劇的電影版本中，由大衛史崔森(David Strathairn)飾演默羅，喬治克隆尼則飾演CBS新聞高層弗蘭德利(Fred Friendly)。

而這次在百老匯舞台劇 中，喬治克隆尼將出演默羅一角，當時他和葛蘭海斯洛夫為戲劇投資人試讀時他讀了默羅的角色，投資人便同意投資，條件是由喬治克隆尼飾演默羅。

如同電影，舞台劇版本將在螢幕上投放真實的麥卡錫影像，舞台看起來會像是新聞編輯室，有數十台老式顯示器，混合新舊影像。

改編這部電影搬到百老匯演出其實十分合理，因為許多影評人曾說這部電影很有戲劇的感覺，事實上「晚安，祝你好運」原本打算以電視電影的形式製作。