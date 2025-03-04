黛咪摩爾小金人夢碎 落敗憤怒 會後狂嗑薯條療傷

黛咪摩爾狂嗑薯條撫慰沒拿到獎的心。(取材自Instagram)

第97屆奧斯卡 金像獎揭曉，62歲黛咪摩爾(Demi Moore)在「懼裂」(The Substance)不惜毀容演出再創事業高峰，本以為她離奧斯卡只差最後一步，沒想到還是敗給「艾諾拉」(Anora)的25歲麥琪麥迪遜(Mikey Madison)。當宣布得獎人是麥琪時，黛咪咬了一下牙，對自己說「真棒！」仍大力替麥琪鼓掌，但「每日郵報」報導，她難掩失望和憤怒。

奧斯卡結束後，明星們紛紛轉往「浮華世界」派對，黛咪摩爾也換裝亮相，但她仍談掩失落，畢竟這是她出道45年來最接近奧斯卡影后的一次。「每日郵報」報導，黛咪摩爾到派對時，一直刻意和麥琪麥迪遜碰頭，一來是她還沒有整理好自己落敗的心情。

黛咪摩爾在結束派對後，回到家後開始大吃薯條，顯然為了出席奧斯卡和派對要穿上超緊身禮服，她已經很久沒有好好吃到「真正的食物」，最後用兩大盤薯條撫慰受傷的心。

黛咪摩爾1990年主演「第六感生死戀」(Ghost)而一舉成名，之後演出的「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)、「桃色交易」(ndecent Proposal)、「桃色機密」(Disclosure)都叫好又叫座，讓她成為了好萊塢 炙手可熱的一線女星，但她始終被外界貼上美麗性感標籤，演技似乎一直都沒有受到肯定。