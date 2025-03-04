我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

率先反制 加拿大4日起對美國課25%報復性關稅

黛咪摩爾小金人夢碎 落敗憤怒 會後狂嗑薯條療傷

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黛咪摩爾狂嗑薯條撫慰沒拿到獎的心。(取材自Instagram)
黛咪摩爾狂嗑薯條撫慰沒拿到獎的心。(取材自Instagram)

第97屆奧斯卡金像獎揭曉，62歲黛咪摩爾(Demi Moore)在「懼裂」(The Substance)不惜毀容演出再創事業高峰，本以為她離奧斯卡只差最後一步，沒想到還是敗給「艾諾拉」(Anora)的25歲麥琪麥迪遜(Mikey Madison)。當宣布得獎人是麥琪時，黛咪咬了一下牙，對自己說「真棒！」仍大力替麥琪鼓掌，但「每日郵報」報導，她難掩失望和憤怒。

奧斯卡結束後，明星們紛紛轉往「浮華世界」派對，黛咪摩爾也換裝亮相，但她仍談掩失落，畢竟這是她出道45年來最接近奧斯卡影后的一次。「每日郵報」報導，黛咪摩爾到派對時，一直刻意和麥琪麥迪遜碰頭，一來是她還沒有整理好自己落敗的心情。

黛咪摩爾在結束派對後，回到家後開始大吃薯條，顯然為了出席奧斯卡和派對要穿上超緊身禮服，她已經很久沒有好好吃到「真正的食物」，最後用兩大盤薯條撫慰受傷的心。

黛咪摩爾1990年主演「第六感生死戀」(Ghost)而一舉成名，之後演出的「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)、「桃色交易」(ndecent Proposal)、「桃色機密」(Disclosure)都叫好又叫座，讓她成為了好萊塢炙手可熱的一線女星，但她始終被外界貼上美麗性感標籤，演技似乎一直都沒有受到肯定。

經歷了45年，她今年1月首度在金球獎摘后，才開始讓外界再一次好好看到經歷歲月磨練後的她，從來都不是「花瓶」，可惜最後還是和奧斯卡無緣。

黛咪摩爾換裝出席奧斯卡會後派對。(美聯社)
黛咪摩爾換裝出席奧斯卡會後派對。(美聯社)

奧斯卡 金球獎 好萊塢

上一則

張藝謀監製年代劇「主角」 女主不是外傳的趙麗穎

下一則

「掌心」鄭業成被控劈腿 網擔心劉詩詩新劇遭下架

延伸閱讀

黛咪摩爾痛失小金人拒和新科影后碰頭 狂嗑薯條療傷

黛咪摩爾痛失小金人拒和新科影后碰頭 狂嗑薯條療傷
奧斯卡／60+美魔女走紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣

奧斯卡／60+美魔女走紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣
黛咪摩爾小金人夢碎 第一時間表情全被拍：咬牙憤怒

黛咪摩爾小金人夢碎 第一時間表情全被拍：咬牙憤怒
奧斯卡帝后合照來了 25歲麥琪奪獎：好萊塢曾是那麼遙不可及

奧斯卡帝后合照來了 25歲麥琪奪獎：好萊塢曾是那麼遙不可及

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲