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昔日美國甜心「維修過頭」 梅格萊恩斷崖式崩壞

記者陳穎／綜合報導
梅格萊恩現身奧斯卡派對。（路透）
梅格萊恩現身奧斯卡派對。（路透）

63歲好萊塢女星梅格萊恩（Meg Ryan），曾被公認為「愛情喜劇女王」，也因超美笑容被封為「美國甜心」。不過她在2015年後就淡出大銀幕，也多次因「維修」過頭的小丑臉成為話題。她罕見現身奧斯卡擔任頒獎人，身形依舊纖細，但臉上的整容痕跡明顯，昔日的甜心模樣已不復在，有網友直言：「其實自然老去也是一種美」、「看到梅格萊恩就是回憶殺」、「她是我所有浪漫的回憶」。

梅格萊恩1981年踏入演藝圈，1989以「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally...)成名，其他代表作還有「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)、「電子情書」(You've Got Mail)，2015年還演出自己執導的「伊薩卡的電報」(Ithaca)。

已經淡出幕前好幾年的梅格萊恩，2023年一復出就是幕前幕後一把抓，去年自編自導自演「緣分接下來」(What Happens Later)。

梅格過去常為了維持銀幕上的甜美形象，跟私下嚴肅本性不太相符而有些困擾，年紀漸長才體會到不要再為了別人勉強自己，她也將「緣分接下來」獻給曾合作過「西雅圖夜未眠」、電子情書」等片的導演諾拉艾芙蓉(Nora Ephron)。

梅格萊恩在「電子情書」角色討喜，搶盡風頭。(取材自buzzfeednews)
梅格萊恩在「電子情書」角色討喜，搶盡風頭。(取材自buzzfeednews)

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