奧斯卡帝后合照來了 25歲麥琪奪獎：好萊塢曾是那麼遙不可及

奧斯卡影帝安卓亞布洛迪（左起）、影后麥琪麥迪遜、女配角獎柔伊莎達娜、男配角獎基倫考克金合照。（美聯社）

奧斯卡 頒獎典禮最佳女主角類別大爆冷門，由「艾諾拉」（Anora）的麥琪麥迪遜（Mikey Madison）登上影后，擊敗在此之前以「懼裂」（The Substance）在這個頒獎季奪獎連連的黛咪摩爾（Demi Moore）。

綜合路透社和美聯社報導，25歲的麥琪麥迪遜在「艾諾拉」片中飾演性工作者，表現絲絲入扣，一舉壓倒「懼裂」的黛咪摩爾、「魔法壞女巫」（Wicked）的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）等競爭對手，拿下殊榮。

她先前已經靠此片在獨立精神獎（Independent Spirit Awards）和英國影藝學院電影獎（BAFTA）獲得青睞。

她這一勝，讓「艾諾拉」成為最大贏家，抱走包括最佳影片、最佳導演等共5獎。

麥琪麥迪遜聽到自己得獎後先擁抱了導演西恩貝克（Sean Baker），接著上台說：「這實在很不真實。」

她接過獎座後說：「請原諒我，我很緊張。」接著拿出事先寫好的感謝名單一一唱名。

她說：「我在洛杉磯 長大，但好萊塢 總是那麼遙不可及。所以今天能站在這裡，真的很難以置信。」

她並在台上說：「我想再次向性工作者群體致敬。我將繼續充當後援和盟友。」