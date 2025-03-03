我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／「艾諾拉」5獎領跑 導演1人拿4獎

川普：少花時間擔心普亭 應關注移民毒梟殺人犯

奧斯卡／79歲歌蒂韓傲秀豐胸 亞莉安娜臉紅潤撇厭食

記者陳穎╱綜合報導
79歲歌蒂韓身形依舊窈窕。(歐新社)
79歲歌蒂韓身形依舊窈窕。(歐新社)

第97屆奧斯卡頒獎典禮舉行，79歲資深女星歌蒂韓(Goldie Hawn)罕見現身紅毯，窈窕身材讓人驚艷，絲毫看不出實際年齡。至於從歌手跨足電影亞莉安娜(Ariana Grande)入圍最佳女配角，在紅毯亮相氣色極佳，打破罹患厭食症的傳聞。

歌蒂韓1968年出演了自己的第一部電影「仙樂飄飄合家歡」(The One and Only, Genuine, Original Family Band)，片中飾演一名傻笑的舞者，美麗外型讓她大紅大紫，後來她在電影中第一次出演主要角色，是在1969年的電影「偷戀隔牆花」(Cactus Flower)，一舉拿下奧斯卡最佳女配角以及金球獎最佳電影女配角。

她的女兒凱特哈德森(Kate Hudson)也是知名女演員，一直都是演藝圈著名的母女檔。

亞莉安娜演出「魔法壞女巫」（Wicked）一舉入圍最佳女配角，最近因身形暴瘦，還有多張肋骨清楚可見的照片在網路在瘋傳，多次被外界懷疑有厭食症；她在這場盛會穿了裙襬誇張的禮服登場，整個人顯得超級有份量，也沒有露出令人驚恐的肋骨，依舊是大家最愛的小天后；但有網友直呼她這身禮服看來「好像水母」。

亞莉安娜在紅毯亮相氣色極佳，打破罹患厭食症的傳聞。(歐新社)
亞莉安娜在紅毯亮相氣色極佳，打破罹患厭食症的傳聞。(歐新社)

入圍 奧斯卡 凱特

上一則

奧斯卡紅毯比美／黛咪摩爾自信 賽琳娜優雅 艾兒芬妮氣質佳

下一則

奧斯卡／緬懷過世影人淚崩 「俠女」鄭佩佩閃耀華人

延伸閱讀

奧斯卡／「艾諾拉」包辦最佳影片5大獎 導演喊：繼續為大螢幕拍電影

奧斯卡／「艾諾拉」包辦最佳影片5大獎 導演喊：繼續為大螢幕拍電影
奧斯卡花絮／強吻安卓亞布洛迪 荷莉貝瑞報22年前「一吻之仇」

奧斯卡花絮／強吻安卓亞布洛迪 荷莉貝瑞報22年前「一吻之仇」
奧斯卡／「喵的奇幻漂流」打敗「腦筋急轉彎2」拉脫維亞首奪小金人

奧斯卡／「喵的奇幻漂流」打敗「腦筋急轉彎2」拉脫維亞首奪小金人
奧斯卡／Lisa致敬「007」電影 開高衩從天而降獻美聲

奧斯卡／Lisa致敬「007」電影 開高衩從天而降獻美聲

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00

超人氣

更多 >
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵