奧斯卡／79歲歌蒂韓傲秀豐胸 亞莉安娜臉紅潤撇厭食
第97屆奧斯卡頒獎典禮舉行，79歲資深女星歌蒂韓(Goldie Hawn)罕見現身紅毯，窈窕身材讓人驚艷，絲毫看不出實際年齡。至於從歌手跨足電影亞莉安娜(Ariana Grande)入圍最佳女配角，在紅毯亮相氣色極佳，打破罹患厭食症的傳聞。
歌蒂韓1968年出演了自己的第一部電影「仙樂飄飄合家歡」(The One and Only, Genuine, Original Family Band)，片中飾演一名傻笑的舞者，美麗外型讓她大紅大紫，後來她在電影中第一次出演主要角色，是在1969年的電影「偷戀隔牆花」(Cactus Flower)，一舉拿下奧斯卡最佳女配角以及金球獎最佳電影女配角。
她的女兒凱特哈德森(Kate Hudson)也是知名女演員，一直都是演藝圈著名的母女檔。
亞莉安娜演出「魔法壞女巫」（Wicked）一舉入圍最佳女配角，最近因身形暴瘦，還有多張肋骨清楚可見的照片在網路在瘋傳，多次被外界懷疑有厭食症；她在這場盛會穿了裙襬誇張的禮服登場，整個人顯得超級有份量，也沒有露出令人驚恐的肋骨，依舊是大家最愛的小天后；但有網友直呼她這身禮服看來「好像水母」。
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