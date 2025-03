奧斯卡／79歲歌蒂韓傲秀豐胸 亞莉安娜臉紅潤撇厭食

79歲歌蒂韓身形依舊窈窕。(歐新社)

第97屆奧斯卡 頒獎典禮舉行,79歲資深女星歌蒂韓(Goldie Hawn)罕見現身紅毯,窈窕身材讓人驚艷,絲毫看不出實際年齡。至於從歌手跨足電影亞莉安娜(Ariana Grande)入圍 最佳女配角,在紅毯亮相氣色極佳,打破罹患厭食症的傳聞。

歌蒂韓1968年出演了自己的第一部電影「仙樂飄飄合家歡」(The One and Only, Genuine, Original Family Band),片中飾演一名傻笑的舞者,美麗外型讓她大紅大紫,後來她在電影中第一次出演主要角色,是在1969年的電影「偷戀隔牆花」(Cactus Flower),一舉拿下奧斯卡最佳女配角以及金球獎最佳電影女配角。

她的女兒凱特 哈德森(Kate Hudson)也是知名女演員,一直都是演藝圈著名的母女檔。