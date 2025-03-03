關注以巴占領區「你的國 我的家」 奪奧斯卡最佳紀錄片

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮2日舉行，脫口秀名嘴柯南歐布萊恩開場致詞時大開玩笑。(美聯社)

第97屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮(Academy Awards )2日晚間登場，「跳痛之旅」(A Real Pain)的基倫考克金(Kieran Culkin)奪下最佳男配角，「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)的柔伊莎達娜(Zoë Saldaña)拿下最佳女配角。「你的國，我的家」 (No Other Land)榮獲最佳紀錄片獎，此片關注以色列占領區的巴勒斯坦人抗爭現況。「艾諾拉」(Anora)獲得最佳原創劇本。

46歲柔伊莎達娜憑藉「璀璨女人夢」的表現，拿下屆奧斯卡最佳女配角獎。(路透) 奧斯卡最佳男配角頒給「跳痛之旅」的基倫考克金(Kieran Culkin)。(路透)

深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)開場致詞時說，這場影劇圈年度盛會除了讓世人注意到才華洋溢的演員，也看到整個好萊塢社區的貢獻，例如辛苦耕耘，默默付出的技術人員與服裝師等，雖然收入不高，沒有名利，許多幕後工作者卻一輩子奉獻給電影藝術，奧斯卡典禮讓世人看到團結力量更看到希望，僅管歷經洛杉磯山林野火、政治氣氛分歧，電影藝術從業人員仍將繼續年復一年推出富有藝術魔力的作品。

這是61歲的柯南歐布萊恩第一次主持奧斯卡頒獎典禮，介紹詞自嘲「四度奧斯卡觀眾」(four-time Oscar viewer)，還說很多觀眾可能訝異「這人看起來完全符合實際年齡」。資深女星黛咪摩兒(Demi Moore)以驚悚片「懼裂」(The Substance)問鼎本屆奧斯卡影后，片中橋段成了柯南歐布萊恩出場搞笑情節，從黛咪摩兒角色的身體軀殼爬出，卻又爬回去尋找失落的鞋子。

「我不會浪費大家的寶貴時間」是柯南歐布萊恩開場歌舞劇的主題，他也說，如果得獎人致謝詞時間超過，實況轉播的鏡頭將切換到知名男星約翰李斯高(John Lithgow)坐在台下一臉愁容的表情；若是致詞還不結束，螢幕將秀出得獎人尷尬的舊照片，以「璀璨女人夢」(Emilia Perez)入圍最佳女配角的柔伊莎達娜(Zoe Saldana)兒時照片被拿來做為範例，以「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)角逐最佳男主角的29歲男星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)，尷尬舊照片則是一張產檢超音波照。

提摩西夏勒梅穿著黃色西裝出席，被柯南歐布萊恩調侃如此裝扮「不必擔心今晚被腳踏車撞到」。

柯南歐布萊恩說，這次頒獎典禮並沒有使用人工智慧(AI )。他說：「我們絕對不會用AI，我們是用童工。嘿！還是有人可用。」他在開場白拿Netflix 開玩笑說：「Netflix以總共漲價18次在提名名單領先。」