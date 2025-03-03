教宗病情趨穩 電影「祕密會議」意外搭上時事

電影「祕密會議」意外搭上時事列車，拉爾夫·費因斯(右)在戲中扮演要角，他以演出電影「英倫情人」和「辛德勒的名單」聞名。(美聯社)

梵蒂岡 1日公布教宗方濟各 病情最新消息，支氣管痙攣沒再發作，已停止使用呼吸器；教宗度過平靜的一夜，醒來後喝咖啡讀報紙，可以活動，坐在有扶手的椅上。另一方面，奧斯卡金像獎最佳影片入圍之一、談論遴選教宗過程的電影「祕密會議」(Conclave)，意外搭上時事列車。

梵蒂岡表示，教宗2月28日「呼吸道系統突然惡化」，單一支氣管痙攣引發危機，也就是肺葉裡支氣管肌肉繃緊。這個病情讓88歲的方濟各教示把嘔吐物吸入支氣管；醫院以非侵入式的呼吸機來救治，還用數量不等的補充氧氣，讓教宗的各項數值平衡下來，教宗對醫治的方式反映不錯。

梵蒂岡表示，教宗始終神智清楚，並未茫然迷失，而且配合各項治療方式；這是教宗2013年接掌羅馬天主教會以來，第四度住院。

另外，教宗如去世，教廷會辦樞機主教「祕密會議」來選舉下一位教宗。所以以往教宗重病時，談論祕密會議是很忌諱的事。方濟各正在羅馬傑梅利醫院(Gemelli Hospital)與肺炎病魔搏鬥之中，此時自然不例外。

但「祕密會議」這部電影成功得令人稱奇，甚至勇闖2日奧卡斯金像獎決賽，堪稱壯舉，把晦澀的教會規矩，打入電影金碧輝煌的典禮；讓天主教會最嚴肅瞬間之一的新教宗選舉，化為絕妙好戲融入通俗文化。

這部電影以敬重、精確，來描繪選舉教宗的古老儀式，還有直直面對今日天主教面臨的難題，所以不能蔑視為沒品味或褻瀆。梵蒂岡報紙「羅馬觀察報」及義大利主教團報紙「未來報」都對這部電影推崇有加。當然那些影評都寫在教宗生病入院之前。