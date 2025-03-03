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奧斯卡／「艾諾拉」包辦最佳影片5大獎 導演喊：繼續為大螢幕拍電影

編譯徐薏茹
西恩貝克編導的獨立電影「艾諾拉」抱走奧斯卡五項大獎。(路透)
西恩貝克編導的獨立電影「艾諾拉」抱走奧斯卡五項大獎。(路透)

第97屆奧斯卡頒獎典禮2日晚圓滿落幕，西恩貝克(Sean Baker)編導的獨立電影「艾諾拉」(Anora)抱走五項大獎，包括最佳影片、最佳女主角、最佳導演等，成最大贏家。

本屆奧斯卡影帝、影后由「粗獷派建築師」(The Brutalist)安德林布洛迪(Adrien Brody)及「艾諾拉」麥琪麥迪遜(Mikey Madison)拿下，這是安德林布洛迪第二度封影帝，2003年他憑藉「戰地琴人」(The Pianist)贏得奧斯卡最佳男主角獎，這次他在「粗獷派建築師」飾演一名才華洋溢卻飽受艱辛的建築師。

25歲新星麥琪麥迪遜憑藉「艾諾拉」爆冷門勝出，原先普遍看好由「懼裂」(The Substance) 黛咪摩爾(Demi Moore)奪得影后，麥琪麥迪遜的獲獎感言說：「我在洛杉磯長大，但好萊塢一直感覺離我很遙遠，所以今天能夠站在這裡真的難以置信。」

巴西電影「我仍在此」(I'm Still Here)爆冷門擊敗今年獲得最多提名的「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)，贏得最佳國際影片。

基倫考克金(Kieran Culkin)憑藉「跳痛之旅」(A Real Pain)獲得最佳男配角，柔伊莎達娜(Zoe Saldana)憑藉「璀璨女人夢」(Emilia Pérez)獲得最佳女配角，領獎時她含淚說自己是「讓移民父母驕傲的孩子」，並提到：「我是第一位獲得奧斯卡的多明尼加裔美國人，而我知道我不會是最後一個。」

知名脫口秀節目主持人康納歐布萊恩(Conan O’Brien)接棒吉米金摩(Jimmy Kimmel)首度主持奧斯卡，他發揮多年來的主持功力，將近來的新聞調侃了一遍。

典禮還向龐德(James Bond)系列電影致敬，亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM)上個月買下該系列的創意主導權成為新聞焦點。

西恩貝克憑藉「艾諾拉」贏得最佳導演殊榮，他個人另外還抱回最佳原創劇本、最佳影片剪輯獎項，相當風光，他也在台上懇請所有人支持電影院，呼籲電影人「繼續為大螢幕拍電影，我知道我會的。」

奧斯卡 電影院 亞馬遜

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