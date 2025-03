奧斯卡／「喵的奇幻漂流」打敗「腦筋急轉彎2」拉脫維亞首奪小金人

「喵的奇幻漂流」劇照。(圖/光年映畫提供)

描述動物於災難中求生存的無對話動畫電影「喵的奇幻漂流」(Flow)是一部小成本的拉脫維亞電影,獲頒奧斯卡最佳動畫長片獎,而且是拉脫維亞史上首次獲頒小金人獎座。

中央社引述法新社報導,這部感人至深的電影講述一隻孤獨的黑貓,遭遇突如其來的洪患,無奈只好跟一群很特別的動物夥伴同行,包括一隻活力十足的黃金獵犬和超淡定的水豚。

入圍 本屆奧斯卡動畫長片獎的作品包括皮克斯出品的「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)、「蝸牛少女回憶錄」(Memoir of a Snail)、「酷狗寶貝之復仇企鵝」(Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)和「荒野機器人」(The Wild Robot),最後是由拉脫維亞導演金茲齊巴洛迪斯(Gints Zilbalodis)的作品脫穎而出,並且為拉脫維亞贏得史上首座奧斯卡獎 。

金茲齊巴洛迪斯領獎致詞時除了感謝,也提到電影的重要理念:「我們都在同一條船上,必須克服差異,找到合作的途徑,謝謝大家。」

另據美聯社報導,「喵的奇幻漂流」是金茲齊巴洛迪斯第2部執導的動畫長片。他說:「這是拉脫維亞首次獲得奧斯卡提名的電影,因此對我們而言意義非凡,我們備受鼓舞並期盼很快回到這裡。」

金茲齊巴洛迪斯先前入圍已跌破眾人眼鏡,如今更是打敗諸多競爭對手脫穎而出,在本屆頒獎季中備受讚譽。

這位拉脫維亞籍的新銳導演先前已獲頒金球獎 (Golden Globe Awards),以及獲影評人大獎(Critics Choice Awards)、安妮獎(Annie Award)和英國影藝學院電影獎(BAFTA)提名,又因今晚奪下奧斯卡獎,使得他原本已出色的成就再添光彩。