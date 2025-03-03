奧斯卡／「喵的奇幻漂流」打敗「腦筋急轉彎2」拉脫維亞首奪小金人

「喵的奇幻漂流」劇照。(圖／光年映畫提供)

描述動物於災難中求生存的無對話動畫電影「喵的奇幻漂流」（Flow）是一部小成本的拉脫維亞電影，獲頒奧斯卡最佳動畫長片獎，而且是拉脫維亞史上首次獲頒小金人獎座。

中央社引述法新社報導，這部感人至深的電影講述一隻孤獨的黑貓，遭遇突如其來的洪患，無奈只好跟一群很特別的動物夥伴同行，包括一隻活力十足的黃金獵犬和超淡定的水豚。

入圍 本屆奧斯卡動畫長片獎的作品包括皮克斯出品的「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）、「蝸牛少女回憶錄」（Memoir of a Snail）、「酷狗寶貝之復仇企鵝」（Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl）和「荒野機器人」（The Wild Robot），最後是由拉脫維亞導演金茲齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）的作品脫穎而出，並且為拉脫維亞贏得史上首座奧斯卡獎 。

金茲齊巴洛迪斯領獎致詞時除了感謝，也提到電影的重要理念：「我們都在同一條船上，必須克服差異，找到合作的途徑，謝謝大家。」

另據美聯社報導，「喵的奇幻漂流」是金茲齊巴洛迪斯第2部執導的動畫長片。他說：「這是拉脫維亞首次獲得奧斯卡提名的電影，因此對我們而言意義非凡，我們備受鼓舞並期盼很快回到這裡。」

金茲齊巴洛迪斯先前入圍已跌破眾人眼鏡，如今更是打敗諸多競爭對手脫穎而出，在本屆頒獎季中備受讚譽。

這位拉脫維亞籍的新銳導演先前已獲頒金球獎 （Golden Globe Awards），以及獲影評人大獎（Critics Choice Awards）、安妮獎（Annie Award）和英國影藝學院電影獎（BAFTA）提名，又因今晚奪下奧斯卡獎，使得他原本已出色的成就再添光彩。