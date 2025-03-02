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奧斯卡／歐布萊恩調侃「甜茶」一身黃：不必擔心被腳踏車撞到

記者顏伶如／即時報導
第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮2日舉行，脫口秀名嘴柯南歐布萊恩開場致詞時大開玩笑。(美聯社)
第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮2日舉行，脫口秀名嘴柯南歐布萊恩開場致詞時大開玩笑。(美聯社)

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(Academy Awards )2日晚間登場，深夜脫口秀名嘴柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)班擔任本屆主持人，開場致詞時說，這場影劇圈年度盛會除了讓世人注意到才華洋溢的演員，也看到整個好萊塢社區的貢獻，例如辛苦耕耘，默默付出的技術人員與服裝師等，雖然收入不高，沒有名利，許多幕後工作者卻一輩子奉獻給電影藝術，奧斯卡典禮讓世人看到團結力量更看到希望，僅管歷經洛杉磯山林野火、政治氣氛分歧，電影藝術從業人員仍將繼續年復一年推出富有藝術魔力的作品。

這是61歲的柯南歐布萊恩第一次主持奧斯卡頒獎典禮，介紹詞自嘲「四度奧斯卡觀眾」(four-time Oscar viewer)，還說很多觀眾可能訝異「這人看起來完全符合實際年齡」。資深女星黛咪摩爾(Demi Moore)以驚悚片「懼裂」(The Substance)問鼎本屆奧斯卡影后，片中橋段成了柯南歐布萊恩出場搞笑情節，從黛咪摩爾角色的身體軀殼爬出，卻又爬回去尋找失落的鞋子。

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮2日舉行，脫口秀名嘴柯南歐布萊恩開場致詞時大開玩笑。...
第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮2日舉行，脫口秀名嘴柯南歐布萊恩開場致詞時大開玩笑。(路透)

「我不會浪費大家的寶貴時間」是柯南歐布萊恩開場歌舞劇的主題，他也說，如果得獎人致謝詞時間超過，實況轉播的鏡頭將切換到知名男星約翰李斯高(John Lithgow)坐在台下一臉愁容的表情；若是致詞還不結束，螢幕將秀出得獎人尷尬的舊照片，以「璀璨女人夢」(Emilia Perez)入圍最佳女配角的柔伊莎達娜(Zoe Saldana)兒時照片被拿來做為範例，以「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)角逐最佳男主角的29歲男星「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)，尷尬舊照片則是一張產檢超音波照。

「甜茶」提摩西夏勒梅穿著黃色西裝出席，被柯南歐布萊恩調侃如此裝扮「不必擔心今晚被腳踏車撞到」。

「甜茶」提摩西夏勒梅穿著黃色西裝出席。（美聯社）
「甜茶」提摩西夏勒梅穿著黃色西裝出席。（美聯社）

柯南歐布萊恩說，這次頒獎典禮並沒有使用人工智慧(AI)。他說：「我們絕對不會用AI，我們是用童工。嘿！還是有人可用。」他在開場白拿Netflix開玩笑說：「Netflix以總共漲價18次在提名名單領先。」

柯南歐布萊恩宣布亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)蒞臨會場，畫面卻顯示快遞員送來包裹，但包裹後來遭竊。

奧斯卡 AI Netflix

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