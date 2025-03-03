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拍「窒息倒數」困潛水鐘 伍迪哈里遜喊難受：不想再回去

中央社／台北3日電
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「窒息倒數」改編自真實海底災難事件。（美聯社）
「窒息倒數」改編自真實海底災難事件。（美聯社）

電影「窒息倒數」（Last Breath）改編真實事件，演員伍迪哈里遜（Woody Harrelson）表示，最有挑戰性的是要困在狹小的潛水鐘中取景，只能擠在約45公分的空隙中，「好幾次都我都希望不需要再回去。」

「窒息倒數」由伍迪哈里遜、芬恩柯爾（Finn Cole）、劉思慕主演。伍迪哈里遜表示，當時的潛水鐘空間狹窄，相信劉思慕跟芬恩柯爾都有同樣的不適感受，而他跟片中的原型人物有見面，稱讚對方是個幽默風趣且聰明有魅力的人。

劉思慕表示，片中的飽和潛水員不是穿著蛙鞋在海底悠遊，而是高度專業且具風險的工作，「他們的任務通常涉及更換管線、進行維修，從下水的那一刻起，就已身處高壓、充滿危險的環境。」他也震驚表示，最印象深刻的是連上廁所都沒有隱私，唯一隔開他跟同伴的只有一片薄窗簾。

芬恩柯爾則說，詮釋真實人物的情感是大挑戰，因為參與的人談起那段意外的記憶都很模糊，「因此詮釋那些生死交關的場景時，還要注入真實的情感，是件極為困難的事。」

改編自真實海底災難事件的電影「窒息倒數」由演員劉思慕（Simu Liu）（左起）...
改編自真實海底災難事件的電影「窒息倒數」由演員劉思慕（Simu Liu）（左起）、芬恩柯爾（Finn Cole）、伍迪哈里遜（Woody Harrelson）主演。（中央社)

劉思慕

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