奧斯卡／「跳痛之旅」基倫考克金奪男配角 得獎名單看這裡

奧斯卡金像獎今晚頒獎。(路透)

奧斯卡 金像獎2日頒獎,最佳影片部分「秘密會議」(Conclave)和「艾諾拉」(Anora)勢均力敵,亞卓安布洛迪(Adrien Brody)則獲看好憑「粗獷派建築師」(The Brutalist)奪生涯第2座奧斯卡最佳男主角獎。

以下為主要入圍 名單:

最佳影片

懼裂(The Substance)

艾諾拉(Anora)

秘密會議 (Conclave)

魔法壞女巫(Wicked)

粗獷派建築師(The Brutalist)

巴布狄倫:搖滾詩人(A Complete Unknown)

沙丘:第二部 (Dune: Part Two)

璀璨女人夢(Emilia Pérez)

我仍在此(I’m Still Here)

尼克男孩 (Nickel Boys)

最佳導演

西恩貝克( Sean Baker)/艾諾拉(Anora)

布萊迪寇貝特(Brady Corbet)/粗獷派建築師(The Brutalist)

詹姆士曼格( James Mangold)/巴布狄倫:搖滾詩人(A Complete Unknown)

賈克歐迪亞 (Jacques Audiard)/璀璨女人夢 (Emilia Pérez)

柯洛里法吉特( Coralie Fargeat)/懼裂 (The Substance)

最佳男主角

提摩西夏勒梅 (Timothée Hal Chalamet)/巴布狄倫:搖滾詩人(A Complete Unknown)

科爾曼多明戈( Colman Jason Domingo)/辛辛監獄 劇團(Sing Sing)

賽巴斯汀史坦( Sebastian Stan)/狂人法則(The Apprentice)

雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)/秘密會議(Conclave)

亞卓安布洛迪(Adrien Brody)/粗獷派建築師(The Brutalist)

最佳女主角

辛西亞艾利沃( Cynthia Erivo)/魔法壞女巫(Wicked)

卡洛斯賈斯康 (Karla Sofía Gascón)/璀璨女人夢(Emilia Pérez)

麥琪麥迪遜 (Mikey Madison)/艾諾拉(Anora)

黛咪摩爾( Demi Moore)/懼裂(The Substance)

費南妲托雷斯( Fernanda Torres)/我仍在此(I’m Still Here)

最佳男配角

基倫考克金( Kieran Culkin)/跳痛之旅(A Real Pain)

艾德華諾頓( Edward Norton)/巴布狄倫:搖滾詩人( A Complete Unknown)

蓋皮爾斯 (Guy Edward Pearce)/粗獷派建築師(The Brutalist)

傑瑞米史壯(Jeremy Strong)/狂人法則(The Apprentice)

尤里鮑里索夫(Yury Borisov)/艾諾拉(Anora)

最佳女配角

莫妮卡巴巴羅( Monica Barbaro)/巴布狄倫:搖滾詩人( A Complete Unknown)

亞莉安娜( Ariana Grande)/魔法壞女巫(Wicked)

費莉絲蒂瓊斯( Felicity Jones)/粗獷派建築師(The Brutalist)

伊莎貝拉羅塞里尼(Isabella Rossellini)/秘密會議(Conclave)

柔伊莎達娜( Zoë Saldaña)/璀璨女人夢(Emilia Pérez)

最佳國際影片

我仍在此( I'm Still Here)

The Girl With the Needle

璀璨女人夢(Emilia Pérez)

一念菩提(The Seed of the Sacred Fig)

喵的奇幻漂流(Flow)

最佳原創劇本

艾諾拉(Anora)

粗獷派建築師(The Brutalist)

跳痛之旅(A Real Pain)

September 5

懼裂(The Substance)

最佳改編劇本

巴布狄倫:搖滾詩人 (A Complete Unknown)

秘密會議 (The Apprentice)

璀璨女人夢( Emilia Pérez)

尼克男孩( Nickel Boys)

辛辛監獄劇團(Sing Sing)

最佳攝影

粗獷派建築師 (The Brutalist)

沙丘:第二部 (Dune: Part Two)

璀璨女人夢 (Emilia Pérez)

瑪莉亞 (Mary)

吸血鬼:諾斯費拉圖( Nosferatu)

最佳剪輯

艾諾拉(Anora)

粗獷派建築師(The Brutalist)

秘密會議(Conclave)

璀璨女人夢(Emilia Pérez)

魔法壞女巫(Wicked)

最佳原創配樂

粗獷派建築師(The Brutalist)

秘密會議(Conclave)

璀璨女人夢(Emilia Pérez)

魔法壞女巫(Wicked)

荒野機器人(The Wild Robot)

最佳原創歌曲

璀璨女人夢 /〈El Mal〉

The Six Triple Eight/〈The Journey〉

辛辛監獄劇團 Sing Sing/〈Like a Bird〉

璀璨女人夢/〈Mi Camino〉

艾爾頓強:Never Too Late/〈Never Too Late〉

最佳音效

巴布狄倫:搖滾詩人( A Complete Unknown)

沙丘:第二部(Dune: Part Two)

璀璨女人夢(Emilia Pérez)

魔法壞女巫(Wicked)

荒野機器人(The Wild Robot)

最佳美術設計

粗獷派建築師(The Brutalist)

秘密會議(Conclave)

沙丘:第二部(Dune: Part Two)

吸血鬼:諾斯費拉圖(Nosferatu)

魔法壞女巫(Wicked)

最佳服裝設計

巴布狄倫:搖滾詩人( A Complete Unknown)

秘密會議(Conclave)

神鬼戰士(II Gladiator II)

吸血鬼:諾斯費拉圖(Nosferatu)

魔法壞女巫(Wicked)

最佳動畫長片

喵的奇幻漂流 (Flow)

腦筋急轉彎2 (Inside Out 2)

蝸牛少女回憶錄(Memoir of a Snail)

酷狗寶貝之復仇企鵝( Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

荒野機器人( The Wild Robot)